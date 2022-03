“Yo tenía ganas de cantar un dueto con Beli, entonces le dije: ‘oye, hay una canción muy alegre’ y como ella traía una canción también muy alegre, como de cumbia, y le comenté que me encantaría que ella cantara alguna de mis canciones y me dijo que sí. Le enseñé ‘En realidad’ y le gustó muchísimo y me dijo que había que hacerla juntas”.

Celebra 30 años de destacada trayectoria artística

“A veces me desesperaba y preguntaba: ‘¿por qué no sueno en la radio?’ o: ‘¿por qué esta canción no puede sonar?’ Y cuando sonaba, decía: ‘¡Ay qué lindo!’. Pero era difícil. No pensé en celebrar 30 años, pero me siento feliz con esta conexión que he logrado con el público y que me sigue teniendo presente”, dijo Ana Bárbara.

Para el espectáculo, adelantó la cantante, anticipa distintos popurríes con éxitos como La trampa, Bandido y Loca, así como un despliegue de bailarines, escenografía y conceptos visuales de primer nivel para no defraudar a ningún presente (Con información de Agencia Reforma).