Cuando se filtraron las inesperadas imágenes de Ángela junto a su novio, nadie esperaba que todo el ‘escándalo’ se hiciera más grande, aunque la joven de 18 años estaba comportándose como una chica de su edad y no había nada de malo en tener una pareja y mucho menos en besarse con él, pero la familia Aguilar fue la que se encargó de ‘echarle más leña al fuego’.

Pero las palabras de Pepe Aguilar fueron muy puntuales ante la insistencia de la gente que lo sigue de que le brinde más apoyo a su hijo Leonardo encima de Ángela: “Mucha gente me dice ‘apoyen a Leonardo, tiene mucho talento ¿por qué no lo apoyan?’, apóyenlo ustedes güeyes”, comenzó diciendo el charro mexicano.

“Ustedes son los que los tienen que apoyar, nosotros hacemos la música, le hacemos los videos, le hacemos sus giras, le ayudamos artísticamente… el apoyo viene de ustedes, no de su disquera, su disquera lo está apoyando mucho porque cree muchísimo en él y en todos los artistas que tiene Machine Records y Equinoccio Records, si no, ¿para qué fregados los firmamos?”, manifestó.

¿La gente estalla de coraje por las palabras del papá de Ángela y Leonardo Aguilar?

Y el papá de los dos talentosos jóvenes remató: “No le hagan favores, si les gusta lo que hace él o cualquiera de los artistas de Machine o Equinoccio Records, pues a comprar su música y a irlo a ver a sus shows pero no por apoyo… a los artistas no se les hacen favores, los artistas o te gustan o no te gustan, ya y si te gustan pues actúa de acuerdo, sé congruente”, finalizó.

Ante las palabras de Pepe Aguilar, los comentarios aparecieron: "Hasta güeyes salimos, esto nos pasa por andar pagando por ver este güey. Y ni empiecen a atacarme porque van a decir que tiene toda la razón pero no para que nos diga güeyes", "Muy cierto", "Leonardo es muy talentoso cantante y compositor y si el apoyo es del público", "Tiene toda la razón", "Que ignorancia en gente. Este señor tiene la razón. Es el público que tiene que apoyar a los artistas compartiendo los vídeos dándole me gusta y comentando", "Viejo altanero", se puede leer.