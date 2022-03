Danilo Carrera se enfrentó a una situación inesperada

Aseguran que expulsaron al actor ecuatoriano de Egipto por insólita razón

“Que manden al Piolín, hasta le regalan un palacio” ¡De no creerse! Hace apenas unas horas, se dio a conocer que el actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien estaba de vacaciones en Egipto, fue expulsado de este país por una insólita razón y de inmediaro usuarios de las redes sociales expresaron sus puntos de vista, pues es algo digno sacado de una película. Tras su rompimiento con la actriz Michelle Renaud en enero del año pasado, el joven artista, a quien se le recuerda por sus participaciones en La doble vida de Estela Carrillo, Quererlo todo e Hijas de la luna, ha estado disfrutando de la vida al máximo, aunque nunca se imaginó lo que viviría en estos días. Danilo Carrera habría sido deportado a su país natal Según reportes de la revista TV Notas, el actor ecuatoriano habría sido deportado de Egipto a Ecuador, su país natal, al parecer por una razón que nadie se hubiera imaginado: por guapo. Se dice que su atractivo físco ‘desató’ la locura de las mujeres de esa nación, lo cual está prohibido. Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, comentó que mientras el histrión se encontraba en un evento, una bailarina famosa lo invitó a que subiera al escenario, y ahí, ella le obsequió un anillo ‘de promesa’, pero con lo que no contaba Danilo es que ella era hija de un jeque.

¿Danilo Carrera está en problemas? Se dice también que luego de que recibiera este anillo, lo cual el actor tomó como un cumplido, se le pidió a Danilo Carrera que abandonara el país para evitar un problema mayor: ““Es hija de un jeque y este anillo significa compromiso, entonces si el jeque ve que este chico solo está jugando es peligroso porque es una sociedad muy machista. Está llegando a Ecuador, donde lo deportaron a Danilo por guapo, por meterse con mujeres de hombres poderosos, por coqueto”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Danilo no, tremendo bombón que se pierden”, “En otros países, más los países árabes, hay reglas de cómo se tiene que comportar la gente y si no, ya ven lo qué pasa”, “Qué mal gusto tienen esas mujeres”, “De mejores lugares lo han corrido”, “Que manden al Piolín, hasta le regalan un palacio”.

Nunca se imaginó que su viaje por Egipto terminaría abruptamente Desde el pasado 5 de marzo, Danilo Carrera compartió con sus fans que estaba llegando a Egipto, incluso bromeó con la idea de que el río Nilo fue batuizado por él, “por Danilo”. Horas después, subiría una serie de imágenes de lo que sería su primer actividad en este país, sin imaginar que sería deportado ‘por guapo’. “Buenos días desde las alturas de Luxor. Desde arriba no solo vimos el río Nilo y toda la ciudad de Luxor (Que fue espectacular!). También vimos el Valle de los reyes, los templos, las montañas y varios colosos. Pero nada como la salida del sol en Africa! Fue tan espectacular que dejé mi teléfono a un lado para poder llevarme ese momento conmigo para siempre en mi memoria y no en una foto”.

El actor prometió volver a Egipto, pero después de lo que pasó, ¿será bien recibido? Todo era felicidad para el actor ecuatoriano Danilo Carrera en su paso por Egipto, incluso se dio la oportunidad de seguir compartiendo con sus fans más imágenes, incluso escribió un conmovedor texto en el que prometió que algún día volvería, pero después de lo que pasó, ¿será bien recibido? “Me encantaría viajar en el tiempo y verlo en su esplendor, con sus colores y su gente viva. Tenía más de treinta mil empleados (refiriéndose al templo Karnak) y habían espacios públicos. Si de todo el pueblo podía entrar, otros tan privados que solo el faraón o el sacerdote mayor eran aceptados por los dioses de su mitología. Aunque no creas en sus filosofías o deidades, la energía de este lugar es innegable. Hay tantas cosas que me faltaron por hacer aquí que volveré”.

¿La nueva novia de Danilo Carrera? Luego de que terminara su relación con la también actriz Michelle Renaud, se ha comentado en varias ocasiones que es muy probable que ella y Danilo Carrera retomen su romance, pues se les ha visto junto en recientes eventos, pero fue una publicación que subió a sus redes sociales que dio mucho de qué hablar. A pesar de que, obviamente, se trataba de una broma, seguidoras del joven artista creyeron que en realidad tenía una nueva pareja: “Swipe para que conozcan a mi novia… no se pongan celosas ni me critiquen porque es solo unos años mayor que yo”. Se trata de la Gran Esfinge de Guiza.

Es más que un actor Como actor, es uno de los protagonistas más solicitados del momento; el año pasado Danilo Carrera por fin vio cristalizado su anhelo de debutar como escritor con el lanzamiento de su primer libro, pero además tiene otras actividades que el mundo desconoce: por ejemplo la de agricultor. Además, un sueño que desea cumplir es llegar a las Olimpiadas. En su cuenta de Instagram, el ecuatoriano tiene la frase: Se dice que soy actor, pero nadie sabe a lo que en verdad me dedico. ¿Y a qué se dedica en verdad Danilo?, se le cuestionó al galán de 32 años, protagonista de la telenovela Contigo sí… (Archivado como: Aseguran que expulsaron a Danilo Carrera de Egipto por insólita razón)

“Es algo que mi familia siempre ha hecho”: Danilo Carrera “A muchas cosas más. Me dedico a escribir, a mi hacienda con mis hermanos en Ecuador”, señaló Danilo Carrera. “Sembramos banana, soya, arroz, cacao, trigo, maíz. Me dedico también a jugar futbol. Hay muchas facetas más que quiero poner en mi vida”. En su natal Guayaquil, Ecuador, Danilo creció viendo a su padre sembrar la tierra. Por eso ahora que es adulto y tiene poder adquisitivo, el actor decidió invertir en la cosecha y exportación: “Es algo que mi familia siempre ha hecho, sembrar la tierra y yo he seguido con ese legado. Me encanta trabajar la tierra, me falta tiempo para dedicárselo más, pero estoy ahí con mis hermanos haciendo equipo y cuando tengo la oportunidad los acompaño”. La cosecha, comentó, le ha permitido abrir una importante fuente de empleo hasta para 80 familias.

Además de que todo lo que siembran lo exportan (Con información de Agencia Reforma).