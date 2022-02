Lupillo opina sobre el anillo de compromiso que Nodal le regaló a Belinda

«Los regalos no se deben devolver», dijo Lupillo Rivera

Acusan a Belinda de ‘sacar’ dinero a sus parejas

Lupillo Rivera comentario Nodal: La ex pareja de Belinda, volvió a meterse en el ojo del huracán tras haberle lanzado comentarios al intérprete de «Adiós amor» y «socio» como muchos lo llamarían, Christian Nodal. Y es que, a raíz de la noticia de la separación entre Belinda y Nodal, muchos se han estado preguntando ¿Qué irá a hacer Belinda con el anillo de compromiso?

Aunque muchos se lo han tomado a broma, haciendo y compartiendo memes sobre Belinda «empeñando» el costoso anillo con un valor de más de 3 millones de dólares, incluso el hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, que recientemente le hizo burla a la cantante al compartir en una de sus historias un meme que va con respecto a este asunto. Veamos que dijo el hermano Juan Rivera…

Opina Lupillo sobre el costoso anillo de compromiso

A través de People en Español, comentaron lo que Lupillo Rivera opinaba sobre los regalos que se pueden dar entre parejas, en donde, si bien no hizo comentarios negativos hacia Nodal, le aconsejó un par de cosas que le pueden ayudar a tomarse mejor las cosas, Rivera dijo lo siguiente:

«Creo, yo, yo, no puedo comentar de otra persona; creo que cuando entregas algo con mucho amor, cuando se lo regalas a esa persona, y si ya no funcionan las cosas, creo que los regalos ya no se deben regresar. Pienso que así debe ser», dijo Lupillo según People en Español.