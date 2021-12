La libertad que daba a sus actores el director de Dallas Buyers Club, entre otros éxitos

“Se pueden mover a donde quieran”, comentó el cineasta canadiense sobre sus actores en una entrevista de 2014 con The Associated Press. “Es darle la importancia a la forma de contar la historia, a la emoción, a los personajes. Trato de no interferir mucho. No necesito cortar las actuaciones. A menudo, el cinematógrafo y yo pensábamos: ‘Esta locación apesta. No es muy linda. Pero, hey, así es la vida’”.

Se volvió a juntar con Witherspoon para dirigir la primera temporada de Big Little Lies en 2017, y dirigió a Adams en Sharp Objects de 2018, también de HBO. Vallée logró ganar premios DGA por ambas series, destacó el informe de AP publicado en la madrugada del lunes 27 de diciembre.