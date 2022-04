Pues tal parece que la noticia no le cayó para nada bien a toda la familia debido a la gran diferencia de edades, y es que el tema se ha difundido por diferentes medios de comunicación, por lo que en el programa de ‘Chisme No Like’ hablaron sobre el romance que mantiene Ángela Aguilar afirmando que se mantuvo en secreto desde marzo del año pasado.

Gussy Lau pudo enfrentar cargos tras mantener una relación amorosa con una menor de edad

“Él no sabe que hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada que decir aunque cerró sus redes sociales, eso significa que hay responsabilidad sino no las hubiera cerrado, si hubiera sido un chisme o un rumor no hubiera cerrado sus redes”, comentó el periodista argentino durante el programa de Chisme No Like.

Ante las declaraciones dadas por Gussy Lau, la periodista Elisa Beristaín dejó muy en claro que el compositor sí tiene mucho de que hablar luego de haber iniciado una relación amorosa con una menor de edad, ya que cuando ellos comenzaron su romance Ángela tenía tan solo 17 años. Archivado como: Pepe Aguilar enojado Ángela.