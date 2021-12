Ángela Aguilar sorprende con el cabello largo

Los comentarios se comienzan a dividir

La atacan. ¿Se quiere parecer a su abuela Flor Silvestre?

La cantante mexicana, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, sorprende en redes sociales al aparecer con el cabello completamente largo, dejando a tras su estilo corto, sin embargo desencadena un sinfín de comentarios, en donde sus seguidores se debaten entre si prefieren el cabello corto o largo en la cantante.

Actualmente Ángela Aguilar se ha estado consagrando como una de las ya prometedoras del genero mariachi, y es que debido a su ardua carrera, la cual inició desde muy joven, siempre apoyada por su familia, la joven de ya 18 años goza de una gran popularidad en la música mexicana.

El éxito de Ángela Aguilar ¿le cantó a Barack Obama?

Y es que no esta de sorprenderse, ya que recordemos que no fue hace mucho cuando la más pequeña de la familia Aguilar cantó para el mismísimo ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y no fue en cualquier lugar, ya que todo esto sucedió en la casa del actor Antonio Banderas.

“Sí, me han puesto a cantar en lugares con gente importante, presidentes y gobernadores”, comentó en ese entonces durante una entrevista para el periódico El País. Ángela incluso cantó para Felipe Calderón, Fito Páez y hasta el equipo de Los Dodgers, así lo informó el portal Infobae.