¿Será que el hijo de Antonio Aguilar tiene preferencias entre sus hijos? Aunque resulte a tono de broma, en el programa de Omar Chaparro, el charro mexicano no dudó en ‘exponer’ la debilidad de su hijo Leonardo, por ‘el sueño’: “Después de desayunar toma siesta, y después de comer se echa otra”, mientras que Ángela dijo: “Por eso le da el mal del puerco”.

Aunque la dinámica de la familia Aguilar aparentemente es sana y muy cercana, se sabe que Pepe Aguilar está más enfocado en darle avance a la carrera de su hija Ángela por encima de Leonardo, quien no ha logrado despuntar del todo con su música, mientras que la joven es toda una sensación.

En una sección del programa, Omar Chaparro pidió a los integrantes de la dinastía Aguilar, que revelaran quien era el más dormilón, por lo que Ángela y Pepe no dudaron en ‘señalar’ a Leonardo, mientras que el hijo de Pepe Aguilar aclaró que el más dormilón es su padre.

Los seguidores de la dinastía Aguilar ¿se cansaron de Ángela? Los integrantes de la familia mexicana estuvieron como invitados en el programa de Omar Chaparro para sacar sus más escondidos ‘secretos’, pero lo que no esperaba Pepe Aguilar, es que la gente notaría que su apoyo va más enfocado en su hija que en Leonardo Aguilar, hijo también del intérprete.

En otra de las preguntas que el conductor hizo a los tres integrantes cantantes de la dinastía Aguilar, cuestionó sobre quién era el más impuntual a la hora de citas o conciertos, por lo que no dudaron en contestar… Mientras Ángela se delató a ella misma, Pepe Aguilar ¿hizo bullying de nuevo a su hijo Leonardo? Aseguró que era él.

Y más secretos comenzaron a salir cuando confesaron que Ángela Aguilar era la más celosa de los tres y su papá enérgico dijo: “Tú eres la más celosa, cuando llegas y piensas que alguien me está tirando la onda enfrente de esa persona haces un pancho (un problema)”, pero nadie esperaba lo que estaba por ventilar la joven.

¿Pero cuáles fueron las razones para que Pepe Aguilar asegurara que su hijo Leonardo ganaría menos dinero que Ángela?: “Porque no cantó con Christian Nodal el güey, no le dio un beso a Christian Nodal, por eso…”, dijo el Charro mientras la gente se reía y su hijo se quedaba callado.

“Y les voy a decir, yo sólo dije en voz alta ‘ay qué raro que no encontraron otra silla’ eso es lo único que yo dije”, aseguró la joven insinuando que aún su papá Pepe Aguilar tiene fanáticas que quieren con él a pesar de saber que está felizmente casado y tiene ya cuatro hijos.

La escena de celos que Ángela Aguilar le hizo a su papá, supuestamente estaba justificada: “Estaba sentada la chava en la silla de mi papá con mi papá sentado en la silla, era una silla grande en un programa de música pero les voy a decir una cosa, yo no soy celosa, sólo sé cuando alguien le conviene a mi familia y cuando no…”.

La joven es ‘La Diva’ de la familia Aguilar

A sus 17 años, la joven fue exhibida por su papá y su hermano como la más ‘diva’ de la familia Aguilar a lo que ella respondió: “Yo no digo que soy Diva de esas que avientan las cosas, pero sí me gusta tener mi tiempo para arreglarme en el camerino, me gusta que haya florecitas, que haya un ambiente bonito, y si ese ambiente incluye mucho maquillaje y vestidos, yo siempre trato de llevar como cinco vestidos a cada concierto, ese es el complejo de diva”, aseguró.

Pero ¿la gente considera que hacen menos a Leonardo? Los comentarios aparecieron: “Le tiene que dar más promoción a tu hijo te veo más enfocado en Ángela y tu hijo tiene un potencial increíble”, “El hijo de Pepe Aguilar es muy amigable! Por que no lo pelan? El también canta bien! Solo pelan ala chamaca y al papá y el joven qué? También es cantante y canta muy bien!!”.