María Celeste Arrarás jamás pensó lo que pasaría tras muerte de José José

La boricua se mostró enojada

María Celeste Arrarás pidió derecho a réplica en Ventaneando pero ocurrió lo peor

Tras muerte de José José se enciende la polémica. María Celeste Arrarás jamás pensó que su derecho a réplica en Ventaneando terminaría de la peor forma y todo por culpa de Pati Chapoy de Ventaneando.

La conductora de Al Rojo Vivo de Telemundo hizo una llamada al programa de TV Azteca, pero terminó en una confrontación con la titular del programa Pati Chapoy y Daniel Bisogno de Ventaneando.

Y es que luego de la entrevista que Sarita Sosa, hija de José José, ofreciera a María Celeste, los conductores de Ventaneando comenzaron a especular que la entrevista pudo haber sido pagada, algo que molestó a la popular presentadora de Telemundo.

Pati Chapoy de Ventaneando le cuestionó: “La pregunta es concreta: ¿le pagaron la entrevista (a Sarita)?”.

“Absolutamente no, no solamente no le pagamos a ella, sino que ella tampoco pidió dinero contrario a lo que se ha dicho por ahí, y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son”, respondió María Celeste Arrarás.

Y es que dijo que a raíz de la entrevista han atacado a la conductora y hasta la han catalogado como “enemiga número no de México”.

Y agregó: “Quiero dejar bien claro que ni yo, ni Telemundo, ni mi programa, ha escondido ese tipo de información, por el contrario reconocemos y sabemos lo importante que es esa información para México, él era de México”.

Por su parte Daniel Bisogno le dijo a María Celeste que debió haber comenzado con esa pregunta a Sarita: ¿Dónde está los restos de José José?”.

Pero María Celeste Arrarás le respondió: “Como ustedes están en México y no ven las transmisiones de acá, no se enteraron que lo primero que yo hice fue decir que habíamos descubierto claramente que él estaba en la morgue de la funeraria”.