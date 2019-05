Página

Autoridades continuan monitoreando el nivel del mar, ante alerta de tsunami.

Solo se reportan pequeños derrumbes en carreteras, no hay informes de víctimas.

Por tratarse de un sismo con epicentro en el mar, se espera un aumento de la altura de las olas.

Luego de que un sismo de magnitud 6,6 sacudiera la costa de El Salvador en la madrugada de este jueves, se han registrado otras 16 réplicas con magnitudes que oscilan entre los 3,4 y 4,9.

Cabe destacar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alertó de un posible tsunami a través de su cuenta de Twitter y pidió a la población que se alejara del Océano Pacífico durante las próximas horas.

Desde el Observatorio Ambiental de MARN, los expertos se encuentra monitoreando de cerca la situación. Mientras tanto, el vicepresidente del país, Oscar Ortiz llamó a la guardar la calma y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Hasta las 5:59 am se han registrado 16 réplicas con magnitudes de entre 3.4 y 4.9 pic.twitter.com/vwSc3uzmPG — MARN El Salvador (@MARN_SV) May 30, 2019

Iván García, de la Cruz Roja, dijo a The Associated Press que “en el rastreo que hemos hecho solo tenemos reportes de pequeños derrumbes en carreteras, no hay informes de víctimas”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 6,6 y se sintió a las 03:03 horas (0900 GMT). El epicentro estuvo a unos 28 kilómetros (17 millas) al sur-sureste de La Libertad, un suburbio de Santa Techa, la capital de la región de La Libertad, y a una profundidad de 65 kilómetros (40 millas). Además se reportaron 14 réplicas con magnitudes comprendidas entre 4,1 y 5,0.

“Monitoreo de todo el país refleja que no ha habido afectaciones graves ni generalizadas”, dijo la agencia de Protección Civil en Twitter.

Tras el sismo, la gente salió de sus casas con linternas y algunas zonas estaban sin electricidad.

Además se reportaron lluvias en casi todo el país, con precipitaciones intensas en la carretera hacia el Puerto La Libertad.