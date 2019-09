View this post on Instagram

Dando gracias a Dios por la vida de mi hija Jessica Carina Rivera. Ella es La Niña que a la edad de 1 año y medio se nos ahogó en la alberca de nuestra casa y murió pero Dios la resucitó y HOY CELEBRAMOS sus 14 AÑOS DE VIDA QUE DIOS LE HA PERMITIDO VIVIR aquí en UNIVERSAL STUDIOS. Mándele felicitaciones.