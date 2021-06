Aseguran que Pedro Rivera se gastó el dinero que le había dado su fallecida hermana

Jenni Rivera antes de morir le dio dinero para construir una iglesia

Aseguran que el hermano de la Diva de la Banda utilizó el dinero para sus beneficios Pedro Rivera Jr dinero iglesia Jenni Rivera. La polémica en la familia Rivera continúa, si bien anteriormente los problemas se derivaron por la herencia de la fallecida cantante Jenni Rivera, esta vez el dinero también tiene que ver y el implicado es su hermano, el pastor Pedro Rivera Jr., quien es acusado de gastarse un dinero que le dio su hermana. A través de la cuenta de Instagram de Escándalo_o se compartió el rumor de que el hermano de la cantante, Pedro Rivera Jr., mejor conocido como el pastor Rivera, recibió una increíble cantidad de dinero de parte de la Diva de la Banda, para construir una iglesia bastante grande para ayudar a las personas. Pedro Rivera se gastó dinero de Jenni Rivera Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la herencia que había dejado Jenni a sus hermanos y familiares, y sobre a quien le dejó una suma importante de dólares; en esta ocasión, se supo que supuestamente fue a su hermano el pastor, a quien le había otorgado una gran cantidad de dinero justo antes de morir. Resulta que ese dinero se utilizaría para construir un inmueble religioso, con el fin de ayudar a personas necesitadas, pero distintos medios aseguran que el hermano de Jenni Rivera no lo utilizó para edificar la iglesia, sino que se los gastó para fines propios y de su familia.

Pedro Rivera Jr dinero iglesia : “No usó el dinero para lo que realmente Jenni se lo había dado” En la cuenta de red social de Escandalo_o, se compartió una imagen donde aparecen los hermanos Rivera, Jenni y Pedro, y con un mensaje donde aseguran que el pastor no utilizó la fortuna que le fue dada antes de que la cantante perdiera la vida en el accidente aéreo. “¡Aquí les va lo que a mí me contaron!! ¡Bueno pues según me dicen #jenni antes de morir al parecer le dio mucho dinero a su hermano #Pedro el pastor porque según iban a hacer una iglesia grande para ayudar a la gente!! ¡Y resulta que al morir Jenni el pastor se gastó el dinero no precisamente en construir la iglesia sino él y su familia!!! ¡No uso el dinero para lo que realmente Jenni se lo había dado!!”.

Pedro Rivera Jr dinero iglesia : Internautas molestos Varios internautas se mostraron molestos y desmienten la información: “¿Pero que tan creíble es la persona que le dijo? Por tirar una acusación tan grave que a como son los riveras desde hace años hubiera salido algo rumores o algo pero nunca salió nada y ahora dices que te contaron pero sin pruebas, se me hace una falta de respeto”, dijo un usuario. “Bueno si buscas los videos de el a pocos días de Jenni haber muerto. El habla y dice que ellos estaban en platicas para eso pero jamás se realizo y que su hijo (de pedro) le había dicho que Jenni tenia más de 1millon de seguidores en Twitter y que si tan solo cada 1 diera un dólar con eso se construiría la Iglesia que ellos deseaban. Así que tu Fuente esta mal otra vez”, continuaron los mensajes.

Pedro Rivera Jr dinero iglesia : “Todos los pastores son iguales” Pero también hubo quienes atacaron a Pedro Rivera Jr. por hacer tal acto: “De los pastores son los más vivos primero dinero si no no vales jajaja”, “El tendrá que dar cuentas en el día final! De eso no se escapa Nadie!”, “Esos pastores rateros”, “Todos los pastores son iguales” “Pues a todos le dio dinero también a una sobrina para una troca de tacos y nada ya ellos con su conciencia también que a la Vanessa le dio todos se han aprovechado de Jenni hijos, hermanos, amigos, padres y siguen haciendo dinero de su legado es un tren sin parada”, fueron algunos de los comentarios.

Pedro Rivera Jr dinero iglesia : Pedro Rivera Jr no se ha vacunado contra el coronavirus Anteriormente la reconocida periodista Nelssie Carrillo quien compartió, a través de sus redes sociales, la entrevista que le hizo al Pastor, quien en todo momento se mostró amable y dispuesto a hablar de cualquier tema, por lo que muchos internautas quedaron encantados. “Yo no me he vacunado y qué bueno que no me he vacunado porque el otro día miré, y le sucedió a una de mis sobrinas, mis hijos le pusieron un imán en su brazo, yo no sé qué tiene que ver eso, pero qué bueno que yo no he tomado esa decisión de vacunarme” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Pedro Rivera Jr dinero iglesia : La señora Rosa tampoco se ha vacunado Sobre la postura de algunas iglesias de no permitir el paso a las personas que no se han vacunado contra el coronavirus, Pedro Rivera Jr dijo que cada uno tiene la libertad de escoger vacunarse o no, pero que tal vez llegue el día en que obliguen a todos a vacunarse. Respecto a su madre, la señora Rosa, quien padeció de cáncer y recientemente se sometió a una intervención quirúrgica, compartió que decidió no vacunarse: “Ella ya tomó su decisión y no lo quiere hacer”, dijo en esta entrevista, pero aún habría más.

Su hijo, Alejandro Rivera, se lanzó como cantante A pesar de su amabilidad, Pedro Rivera no se extendía mucho en sus respuestas, pero en el momento en que le preguntaron por el lanzamiento de su hijo, Alejandro Rivera, como cantante, su expresión cambió y así se expresó al respecto. “La situación es, 32 años llevo orando por mis hijos, orando de que no fueran a escoger ese camino porque es muy difícil: Jenni, Lupillo, toda mi familia ha sufrido tanta cosa allí, y yo oraba, especialmente por él, porque yo lo miraba y decía: ‘Señor, que no vaya a escoger esa carrera'”.

A Pedro Rivera Jr no le pareció correcta la decisión de su hijo “No estoy de acuerdo que él haya escogido eso, pero lo amo tanto a él que cómo hacerlo a él un lado y no apoyarlo. Una cosa es estar en desacuerdo, pero lo apoyo si necesita unas botas, un cinto, una ropa o algo así, se las compro para que vaya a cantar lo que sea”, comentó el hermano de Jenni Rivera. También, el Pastor confesó que existen algunas canciones que no le gusta que su hijo esté cantando, lo cual se lo ha comentado, aparte que Alejandro es muy respetuoso y que va a grabar y a cantar lo que piensa que “va a pegar”: “Y aunque esté en desacuerdo, yo no puedo controlar a mi hijo, él tiene su propio corazón”.

“¿Por qué me pusiste en una familia tan escandalosa?” Antes de terminar con la entrevista, se aprovechó la oportunidad para preguntarle a Pedro Rivera Jr su opinión sobre lo que ha pasado últimamente con diferentes miembros de su familia, desde el pleito entre sus hermanos Juan y Lupillo hasta los escándalos de Chiquis. “Yo me pregunto: ‘Señor, ¿por qué me pusiste en una familia tan escandalosa?’. Cuando parece que ya se va a arreglar todo, después viene una bomba y explota, y la palabra de Dios habla, dice que cuando uno habla de paz y seguridad es cuando viene destrucción repentina”. Archivado como: Pedro Rivera Jr dinero iglesia Jenni Rivera