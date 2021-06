“Las cartas me están diciendo que esta situación, esta separación de esta familia, porque son todos problemáticos, aquí hay muchos dimes y diretes, aquí hay mucho egoísmo, aquí hay mucha envidia, En esta situación, yo estoy viendo a una Rosie Rivera muy clara, muy sincera y que está hablando con la verdad “.

Cerca de llegar a las 200 mil vistas, esta publicación está disponible en el canal oficial de YouTube de Vieira, quien no se guardó nada en su lectura de cartas y dijo quien oculta la verdad en esta situación en la que se ha visto envuelta, de alguna u otra manera, toda la familia Rivera.

Muy concentrada en la lectura de cartas, Vieira Vidente visualiza que la relación entre Chiquis y Rosie Rivera está rota, pero no a partir de ahora, sino que desde 2018 o 2019, año en que todo esto se ha estado cocinando y este hecho fue la gota que derramó el vaso.

A continuación, la psíquica comentó que en otra carta le sale Johnny como si estuviera corriendo y dándole la espalda a su propia familia para buscar la verdad: “Aquí lo que me están diciendo mis cartas y mis ancestros es que él está muy mal asesorado”.

“Chiquis podrá decir lo que ella quiera y que no tiene nada qué ver con eso, pero aquí veo que la que le está metiendo cizaña a Johnny (quien mandó a hacer la auditoría a Jenni Rivera Enterprises) es Chiquis Rivera, lo confirma esta arta”, expresó Vieira Vidente.

“Las cartas me están diciendo que Juan debe de tener mucho cuidado porque él está manejando ciertas cosas que Jenni dejó, no es la herencia, para nada, pero debe de tener mucho cuidado porque a él también le viene una situación igual, veo que para el 24 o 25 (de este mes) le harán una auditoría más grande”.

Aunque no es la primera vez que se realiza una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, la psíquica Vieira Vidente asegura que más adelante se llevará a cabo otra y confesó que Juan Rivera, otra de las personas involucradas, nunca ha sido santo de su devoción.

Vieira Vidente le hace una advertencia a Juan Rivera

A pesar de que no es de su total agrado, Vieira Vidente le dijo a Juan Rivera, en caso de ver su video, que tenga mucho cuidado y que siga haciendo las cosas como las ha estado haciendo hasta este momento: “A mí, honestamente, lo poco que escuché, me gustó cómo se expresó, que no está ni de un lado ni de otro”.

“Él se ha mantenido al margen, Chiquis Rivera siempre lo ha visto como un padre, con él no veo que Chiquis tenga algún problema por ahora, hasta que Juan se vire y le dé la razón a Rosie, hasta ahí va a llegar la amistad entre tío y sobrina”.