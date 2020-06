Paty Navidad vuelve a encender las redes sociales con un polémico mensaje

La actriz mexicana dice que no usa cubre bocas ni bozal

Al leer esto, el Dr. Juan Rivera sale a ‘regañarla’

En plena pandemia por el coronavirus, la actriz mexicana Paty Navidad causa polémica al decir que no usa cubre bocas ni bozal, pero con lo que no contaba, era que el reconocido cardiólogo, Dr. Juan Rivera, saliera a ‘regañarla’.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Paty Navidad posteó un polémico mensaje que se retomó en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América.

“No uso bozal ni cubre bocas. No obedezco a leyes ni a ordenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, conciente, responsable y respetuosa de los que si lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal”, comentó la actriz mexicana, conocida por encender las redes sociales con mensajes de esta naturaleza.

Uno de los primeros en reaccionar a esta ‘confesión’ de parte de Paty Navidad, fue el reconocido cardiólogo y correponsal médico de Univisión, Dr. Juan Rivera, quien comentó: “Es parte del problema y no de la solución”, lo que provocó comentarios de todo tipo de parte de sus seguidores.

“Doc, definitivamente hay personas que la cabeza no les sirve sino para llevar sombrero y esta señora es una de ellas”, “Depende como lo veas”, “El @drjuanjr trabaja para un medio amarillista como es @despiertamerica, yo no puedo esperar nada positivo de ellos”, “Así mismo es, Dr. Juan”, “¿Cómo van a contagiar si no están enfermos?”, se puede leer en algunos comentarios.

Por su parte, una admiradora del Dr. Juan Rivera se le fue con todo a Paty Navidad: “Dr. Juan, no se quiebre la cabeza con este tipo de gente ignorante que no sabe entender, solo los que hemos tenido o tenemos un caso en la familia, sabemos lo difícil que es pasar por este mal momento. Esta señora Patricia Navidad no sabe lo que dice y por ende su capacidad mental no le da para más”.

Una internauta no está muy conforme con la labor del Dr. Juan Rivera y se expresó de la siguiente manera: “Usted solo da argumentos, pero no pruebas. Muestre los nombres y datos verídicos de sistemas de salud saturados. Verdaderamente, cansan al dar por hecho cosas que no han pasado”.

“Me parece que ni ella misma (Paty Navidad) sabe el disparate que dijo!!! Que ignorante”, “A esta actitud yo la llamaría también ‘ignorancia absoluta'”, “Y pensar y ver que de estas mentes hay miles. Dios nos acompañe”, “Personas como éstas deberían ponerla a firmar un papel donde rechaza cualquier ayuda médica si se infecta”, “Dios toque ese corazón duro y altanero”, expresaron algunos seguidores después de ver la ‘confesión’ de Paty Navidad que hizo que el Dr. Juan saliera a ‘regañarla’.