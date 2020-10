Cuando nadie lo esperaba, Paty Navidad explota en redes sociales.

La actriz mexicana, cansada de los ataques, se defiende de sus detractores.

“Prefieren vivir sin conciencia, con ojos vendados y bozal”, expresó.

Conocida por hacer polémicos comentarios en redes sociales, en especial en Twitter, donde frecuentemente es tendencia, la actriz mexicana Paty Navidad no aguantó más y se defendió de sus detractores por el tema del coronavirus.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde está cerca de llegar a los 200 mil seguidores, Paty Navidad se ha declarado abiertamente seguidora de Donald Trump, además de dar su opinión sobre la pandemia por el coronavirus, el nuevo orden mundial y hasta del Papa Francisco.

Cansada de los ataques que recibe de manera constante, la actriz mexicana compartió un tweet más donde deja ver su enojo y frustración.

“¿No les queda claro que si a mí me importara solo ‘llamar la atención’, como algunos dicen, tengo otras formas de hacerlo y mucho más fácil a tener que tolerar ofensas, juicios y difamaciones de los que no tienen argumentos válidos para debatir lo que en este espacio se expone?”.

De inmediato, seguidores de Paty Navidad reaccionaron a este tweet: “Toda persona que de su boca sale lumbre es porque su corazón ya está desecho. Es tan fácil y bonito saber respetar a los demás, pero las personas que no saben eso, su interior es una pudrición”.

Por otra parte, un usuario fue contundente con su mensaje a la actriz mexicana:

“Yo no pretendo ofenderte. Solo que lo que escribes me es difícil de creer porque más o menos como unas 10 personas allegadas fallecieron de coronavirus. Yo no creo ni dejo de creer, solo me cuido, pero lo que tú escribes está muy fuera de lo que está pasando”.

Parece que Paty Navidad no se quedó muy conforme con este tweet y volvió a despotricar contra sus detractores.

