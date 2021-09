Nicole Melaku, directora ejecutiva del NPNA, aseguró que el Día de la Ciudadanía representa un pretexto perfecto para que la gente se eduque sobre lo esencial que es la residencia y cómo obtenerla, independientemente si los interesados no cuentan con buenos ingresos económicos o no saben del todo el idioma inglés.

Inmigrantes presentan algunas trabas para obtener papeles

Inmigrantes que no dominan aún el inglés, bajos ingresos que no les permiten pagar la tarifa de solicitud de la ciudadanía y la falta de conocimiento sobre servicios legales o información sobre el tema son los factores por lo que varios indocumentados no se interesen lo suficiente en la ‘Green card’.

La directora ejecutiva del NPNA, Nicole Melaku, aseguró que la puesta en marcha de la posibilidad de que se plantee en el Congreso la ciudadanía a indocumentados englobado en el paquete legislativo de ‘reconciliación’, beneficiaría a millones de personas, por lo que ahora trabajan en agilizar y hacer más accesible el proceso para ellos.