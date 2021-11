¿Qué pasa con las padres que ya están inscritos?

En unos días los padres de familia de Estados Unidos recibirán una buena noticia de parte del IRS, pues aproximadamente el 15 de noviembre se emitirán los pagos correspondientes del cheque de estímulo económico correspondiente al Crédito Tributario por Hijos, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias The Sun.

Sin embargo, no todos tendrán el mismo beneficio, ya que se dijo que los papás que decidieron no recibirlo, se quedarán sin el apoyo este mismo mes, es decir, no se les dará la ayuda económica. Pero no solo eso, los que decidieron ya no obtener ese ‘regalo’, lo perderán de manera permanente.