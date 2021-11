Autoridades del IRS alistan entrega de cheque de estímulo económico

El apoyo corresponde al Crédito Tributario por Hijos

Aproximadamente en diez días se entregaría a los hogares de Estados Unidos

En unos diez días los padres de familia de Estados Unidos recibirán una buena noticia de parte del IRS, pues aproximadamente el 15 de noviembre se emitirán los pagos correspondientes del cheque de estímulo económico correspondiente al Crédito Tributario por Hijos, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias The Sun.

Sin embargo, no todos tendrán el mismo beneficio, ya que se dijo que los papás que decidieron no recibirlo, se quedarán sin el apoyo este mismo mes, es decir, no se les dará la ayuda económica. Pero no solo eso, los que decidieron ya no obtener ese ‘regalo’, lo perderán de manera permanente.

¿VOLERÁN A TENER ESTA AYUDA EN EL FUTURO?

Pero al parecer, autoridades del IRS podrían volver a tenerlo disponible más adelante, sin embargo, no hay fecha para saber cuándo. lo que se recomienda es que los padres utilicen el portal del IRS para administrar sus pagos y poder tener todos los datos que deseen tener disponibles.

Cabe recordar que los pagos de crédito tributario por hijos por cada menor de edad tienen un valor de hasta $ 300 por mes, que pueden ser usados para cubrir las necesidades más básicas del hogar encaminadas al bienestar de los niños durante esta pandemia que ha afectado a millones de estadounidenses.