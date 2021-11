El cantante mexicano tuvo en su repertorio las siguientes canciones, ‘Las Mañanitas’, ‘Estos celos’, “Alma llanera”, “El rey”, “Moliendo café” y “Volver, volver”, y entre canción y canción hubo aplausos, saludos, agradecimientos y hasta intercambio de felicitaciones, pero este festejo no salió del todo bien, pues fue duramente criticado por la gente

El cumpleaños tuvo lugar en el Palacio de Miraflores donde hace exactamente ocho años hiciera la misma presentación el cantante fallecido Juan Gabriel. Pero las críticas no tardaron en llegar para ambos personajes, sobre todo para el mandatario, a quien le cuestionaron los gastos que esta celebración dejó y al cantante por embolsarse una buena cantidad de billetes.

Tan orgulloso se sintió el mandatario venezolano que él mismo publicó fotografías de su cumpleaños y agradeció al mexicano que aceptara la invitación. La fiesta del líder tuvo todo el sabor y tintes mexicanos: Color, sabor, diversión y música. Sin embargo, esa felicidad fue ‘manchada’ en las redes sociales por los internautas que no se sintieron a gusto con ese encuentro.

Frente a su esposa Cilia Flores, el cantante mexicano dirigió unas palabras al presidente de Venezuela por su cumpleaños: “Gracias siempre a toda la gente bonita de este país que siempre me ha recibido con mucho cariño y amor; venimos con todo el corazón a traer música mexicana. Y quiero… es que estás tan joven que te puedo hablar de tú: Nicolás, te regalo este sombrero, es mío, con mucho cariño y te queda al centavo”.

Pero Maduro no pudo ocultar la felicidad que le causó la visita del cantante de mariachi a su país por su cumpleaños y volvió a llenarlo de elogios: “Con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela estarán abiertas siempre para ti, Pablo”.

Una persona de inmediato notó esto y comentó: No se habla del cantante si no del que usa los recursos para pagarle. ¿Tu sabes cuando dinero se lleva ese Pablo en sus bolsillos del pueblo venezolano? El gobierno paga con oro y de seguro se llevó más que Alicia Machado para llevar su espectáculo. Mis comentarios están dirigidos a que los recursos son desviados a cosas innecesarias cuando están los servicios públicos por el piso y los sistemas de salud críticos”. Para ver el video haz click aquí .

En el canal de Telemundo en Youtube, la gente fue más que evidente en ‘reprobar’ esta clase de celebraciones que implica a artistas de talla internacional y por las cuales los mandatarios suelen gastar miles de dólares, que bien, dicen los ciudadanos, se pueden utilizar para la población más vulnerable y no en festejos que duran un día.

“Pues Pablo Montero de eso vive de la cantada y ahorita como está la crisis pues necesita dinero, pero aquí el problema es ese presidente de Maduro dándose la gran vida mientras la gente tiene necesidad”, “Pablo tiene sus necesidades, de lo que haga Maduro él no tiene culpa”, “él tiene todo el derecho como cualquier otro ser humano, Pablo Montero es cantante y a eso se dedica, así que dejen de criticar vivan su vida no la ajena… chismosos”, defendieron otros usuarios.

Ante estos comentarios, algunas personas defendieron el cumpleaños: “Bueno como dice el dicho: La necesidad hace andar al burro. Él es artista y cantante no político, y como está la economía, trabajo es trabajo y los cantantes también tienen necesidades monetarias como cualquier persona y no está robando a nadie”, “Montero solo hace su trabajo”.

¿FIESTA SE HIZO CON DINERO ROBADO AL PUEBLO DE VENEZUELA?

Al hacer referencia a su participación en La Casa de los Famosos, donde no ganó el premio que se ofreció, una usuaria justificó la presentación del cantante mexicano: “Cosas de la vida, Alicia no puede ir a su país y Pablo sí, como no ganó plata en un lado ni modo le toca buscar en otro lado”, “solo salió de la Casa de los Famosos y a correr de los brazos de Maduro”.

Sin embargo algunas personas no tuvieron límites e hicieron hasta acusaciones ligándolos a los dos con el crimen organizado: “Entre narco se entienden”, y hasta insulto se dijeron: “No cabe duda que el perico lo dejó sin cerebro… pero no solo eso, hasta la dignidad humana le quitó”, “nefasto señor”, “todo eso con dinero robado”, “se roban el dinero del pueblo para pagar a este señor”, “y todo eso pagado con el dinero de los recursos del pueblo”. Incluso en la página de Instagram de Javier Ceriani se atrevieron a llamarles “Sinvergüenza”. Archivado como: Pablo Montero Nicolás Maduro