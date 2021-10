Desde hace unas semanas, la actriz y conductora puertorriqueña ha dejado con la boca abierta a propios y extraños al lucir más espectacular que nunca y en esta ocasión no fue la excepción, aunque la mayoría esperaba verla con su ex pareja.

Chiquis le dice a Adamari López que “amó sus fotos”

Entre los famosos que no dejaron pasar la oportunidad de comentar las fotos de Adamari López junto a “la alegría más grande de su vida”, y que no es su ex pareja Toni Costa, se encuentran la cantante Chiquis Rivera: “Es tu mini me. Bellas!!! Amé todas las fotos”.

El actor mexicano Ernesto Laguardia, quein coincidió con Ada en la telenovela Amigas y rivales, comentó que son fotos muy divertidas las que subió a su cuenta oficial de Instagram, mientras que la cantante y actriz Mariana Seoane no dudó en ‘chulearle’ sus piernas.