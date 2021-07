Entre ellas se encontraba el detalle que le dio su madre, quién le regaló una fotografía de ambas y en el fondo se puede observar un objeto de la lujosa marca “Christian Dior”, mientras el mensaje decía: “Para mi peque”. Las felicitaciones no pararon para la festejada, quien agradeció las atenciones que tuvieron con ella, estando atenta a las publicaciones donde era etiquetada. Archivado como: Canelo cumpleaños esposa

El viernes 2 de julio, para Fernanda Gómez iniciaron los festejos por su cumpleaños 25 años, que cumple el 3 de julio, y la fecha no pasó desapercibida para la comunidad de seguidores que tiene y por supuesto, para su familia. Desde muy temprano, la modelo comenzó a subir las felicitaciones que le hacían sus amigos más cercanos, donde los buenos deseos no paraban y las imágenes inéditas de algunas celebraciones a las que ha asistido salían a la luz.

Hace aproximadamente dos meses, se llevó a cabo la boda de Saúl Álvarez y Fernanda Gómez en Guadalajara, México. El evento dónde asistieron diversos personajes del espectáculo, cómo el cantante Prince Royce, Los Aguilar, entre otras celebridades fue considerada la boda del año, ya que hacía tiempo no se veía una celebración como tal. Ahora, a la pareja de recién casados se les ha visto protagonizar otra celebración sin precedentes: El cumpleaños de Fernanda.

"Feliz cumpleaños mi hermosa esposa, no existen palabras para expresar todo el amor y lo feliz que me hace saber que tengo una mujer como tú, te amo", expresó 'El Canelo' a través de un post de Instagram y a los pocos minutos, Fernanda contestó el amoroso mensaje de su pareja: "Te amo muchas gracias mi niño hermoso, afortunada de tenerte a mi lado, gracias por tanto mi esposo el mas hermoso del mundo por dentro y por fuera".

Horas después se filtraría que la pareja había organizado una fiesta de cumpleaños no sólo para Fernanda Gómez, sino que se celebraría también el cumpleaños del pugilista, ya que el 18 de julio celebra su cumpleaños número 31. Ambos no escatimaron en gastos y decidieron hacer una fiesta por todo lo alto en Guadalajara.

Canelo cumpleaños esposa: Más enamorados que nunca

Ante todo, Fernanda y Saúl lucieron en ‘plena luna de miel’, subiendo historias a la red social donde se les observar cantar y bailar juntos, mientras que el grupo musical seguía amenizando la reunión y los invitados lograban capturar lo enamorados que se encuentran después de dos meses de casados.

La pareja 'tiró la casa por la ventana', y la esposa del boxeador fue la encargada de mostrar un poco del festejo, done se nota que disfrutaron de una fabulosa velada, donde las sorpresas no faltaron e incluso 'El Canelo' terminó cantándole el 'feliz cumpleaños' a su esposa, alrededor de una gran cantidad de invitados, que no dudaron en capturar aquel detalle.