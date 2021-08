El presidente Joe Biden ha propuesto una tasa corporativa del 28 por ciento, una cifra más alta que el nivel actual del 21 por ciento, acotó The Sun. Y Kyle Pomerleau, un experto en impuestos del American Enterprise Institute, le dijo la semana pasada a NBC News que los cambios fiscales podrían recaudar 800 mil millones de dólares.

Otros dos cheques de estímulo podrían estar en trámite, ya que una posible reforma fiscal podría recaudar suficiente dinero para otorgar dos rondas más de pagos de 1,400 dólares, reseñó el diario The Sun el domingo.

De acuerdo con The Sun y Business Insider, esa recaudación representa dinero suficiente para que el gobierno financie dos cheques de estímulo más de 1,400 dólares, similares a los que la mayoría de los estadounidenses recibieron gracias a la ley de estímulo de Biden de 1,9 billones de dólares aprobada durante la pandemia del Covid-19.

Ahora Sanders está defendiendo su caso basándose en una propuesta de presupuesto que promete, entre otros beneficios, un pre ‘kindergarten’ universal y un colegio comunitario gratuito, explicó The Sun en su reporte.

Pero los republicanos dijeron que el plan está cargado de gastos innecesarios y aumentos de impuestos. “Este es el presupuesto del pueblo. Este es el presupuesto que impactará decenas de millones de vidas en este país: los ancianos, los niños, las familias trabajadoras, la clase media”, dijo Sanders en una entrevista antes del mitin del viernes, según The Sun.

“Si bien las familias trabajadoras han luchado por salir adelante, las empresas que vieron reducidos sus impuestos a la mitad lo están haciendo mejor que nunca y están pagando menos impuestos que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial”, comentó Wyden en un comunicado citado por The Sun.

Las familias elegibles que deseen recibir todo su crédito tributario por hijos en una suma global cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año pueden optar por no participar por los pagos mensuales de 250 o 300 dólares.

Advierten que algunas familias podrían quedarle debiendo dinero en efectivo al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) si no se excluyen de la fecha límite de los próximos pagos del Crédito Tributario por Hijos antes de que finalice el mes de agosto, informó The Sun.

“Para detener todos los pagos a partir de septiembre y el resto de 2021, deben darse de baja antes de las 11:59 p.m. ET del 31 de agosto de 2021”, indicó la agencia tributaria. Para detener los pagos, los padres deben usar la función de cancelación de inscripción en el Portal de actualización de crédito tributario por hijos.

Algunas familias recibirán otro cheque de estímulo de $1,400

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, también llamada Paquete de Estímulo COVID-19 o Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden entregó pagos directos de 1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, asimismo, las familias también recibieron cheques de 1,400 dólares por cada dependiente.

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los niños no habían nacido cuando se distribuyó el dinero de estímulo. Sin embargo, estas familias no se quedarán sin el dinero que le corresponde pero es probable que deban esperar hasta la próxima declaración de impuestos para reclamar ese cheque de estímulo adicional de 1,400 dólares. Para mayores detalles lee esta nota.