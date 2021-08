Las familias elegibles que deseen recibir todo su crédito tributario por hijos en una suma global cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año pueden optar por no participar por los pagos mensuales de 250 o 300 dólares.

Advierten que algunas familias podrían quedarse debiendo dinero en efectivo al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) si no se excluyen de la fecha límite de los próximos pagos del Crédito Tributario por Hijos antes de que finalice el mes de agosto, informó The Sun.

Advierten que algunas familias podrían deberle dinero en efectivo al IRS si no se excluyen de los próximos pagos en los próximos dos díasLa exclusión voluntaria de los pagos del crédito tributario por hijos puede evitar que algunas familias tengan que pagarle al IRS al final del añoLos padres que apliquen deberán optar por no recibir más pagos mensuales antes de que finalice el mes de agosto

“Para detener todos los pagos a partir de septiembre y el resto de 2021, deben darse de baja antes de las 11:59 p.m. ET del 31 de agosto de 2021”, indicó la agencia tributaria. Para detener los pagos, los padres deben usar la función de cancelación de inscripción en el Portal de actualización de crédito tributario por hijos.

Algunas familias en EE. UU. recibirán otro cheque de estímulo de $1,400

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, también llamada Paquete de Estímulo COVID-19 o Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden entregó pagos directos de 1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, asimismo, las familias también recibieron cheques de 1,400 dólares por cada dependiente.

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los niños no habían nacido cuando se distribuyó el dinero de estímulo. Sin embargo, estas familias no se quedarán sin el dinero que le corresponde pero es probable que deban esperar hasta la próxima declaración de impuestos para reclamar ese cheque de estímulo adicional de 1,400 dólares.