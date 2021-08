Conoce cuáles familias en EE. UU. recibirán otro cheque de estímulo de $1,400

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los pagos se emitieron antes de que nacieran los niños

Si una familia tuvo gemelos en 2021 recibirá un cheque de estímulo adicional de $2,800

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, también llamada Paquete de Estímulo COVID-19 o Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden entregó pagos directos de 1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, asimismo, las familias también recibieron cheques de 1,400 dólares por cada dependiente.

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los niños no habían nacido cuando se distribuyó el dinero de estímulo. Sin embargo, estas familias no se quedarán sin el dinero que le corresponde pero es probable que deban esperar hasta la próxima declaración de impuestos para reclamar ese cheque de estímulo adicional de 1,400 dólares.

Cheque de estímulo adicional será enviado a algunas familias

En vista de que el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) no tiene forma de saber si un contribuyente ha tenido un bebé, las familias deberán notificarlo a la agencia cuando presenten sus declaraciones de impuestos de 2021 para informar al nuevo dependiente, informó ​​WBFF.

La única manera en que una familia puede reclamar el efectivo del nuevo dependiente es presentando una declaración de impuestos. Este punto es especialmente importante para las familias que normalmente no presentan una declaración de impuestos.