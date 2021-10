Revelan escándalo sexual del conductor Orlando Segura

El colombiano había enviado una foto provocativa a periodista peruana

A pesar de la denuncia el programa Suelta la Sopa decide contratarlo Orlando Segura denunciado acoso. Un gran escándalo se ha desatado en el mundo de la farándula donde el exconductor de Despierta América, Orlando Segura se vio envuelto en una polémica luego de tener una exclusiva con la expareja del pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez. Así lo dijo el periodista Javier Ceriani en su programa Chisme No Like. De acuerdo con el periodista argentino, Shannon de Lima denunció a la cadena televisiva de Univisión, ya que el conductor colombiano intentó embriagarla en Las Vegas, Nevada durante una exclusiva. Aparentemente Orlando Seguro intentó aprovecharse de ella. Orlando Segura es denunciado por escándalo sexual A través de las redes sociales del programa Chisme No Like, dan a conocer el escándalo del conductor colombiano quien supuestamente habría embriagado a Shannon para abusar de ella: "Fuerte denuncia en contra de Orlando Segura, Shannon de Lima habría sido emborrachada para aprovecharse", se escribió en el post. "La calentura del corresponsal no lo ha hecho pensar correctamente, ya que ha expuesto no solo su persona, sino al programa en el que actualmente trabaja", dijeron el en show del periodista Javier Ceriani. Inmediatamente los internautas comenzaron a reaccionar sobre este nuevo escándalo.

Orlando Segura denunciado acoso: “Que lo encierren” “Solo puede conseguir mujeres emborrachándolas, de No ser así, hay que tener mucho estómago”, “Ahora yo me pregunto, Shannon de Lima ¿no está grandecita para decir no quiero tomar? Y decir No gracias. Porque una adulta se emborracha porque quiere”, “que lo encierren. Ni una más”, comentaron algunos usuarios. “La vieja esa no es una blanca Paloma, se mete con todo el que se le atraviese, desde Mark Anthony, El Canelo, el futbolista su más reciente víctima”, “Yo les creo a ustedes, pero ¿Por qué no está preso Orlando?”, “Hay por favor cuántas mujeres arribistas se acuestan con los productores para triunfar y hoy se dicen, acosadas, violadas”, continuaron los mensajes.

Orlando Segura denunciado acoso: Otro escándalo Pero eso no fue todo, ya que Orlando Segura se vio envuelto en otra polémica, acusado de acoso sexual con la conductora peruana Patricia Arbulu. Todo parece indicar que el colombiano le había enviado una foto provocativa a la periodista, mencionando que él se calienta cuando lo mira, según el argentino. “Orlando Segura le habría mandado una foto provocativa a la periodista investigativa peruana Patricia Arbulu, es una de las periodistas investigativas políticas más serias que ha tenido Miami. Habría recibido una foto de Orlando Segura acosándola sexualmente”, fueron las palabras de Javier Ceriani.

Orlando Segura denunciado acoso: “Un regalito solo para ti” La peruana se encuentra casada con un productor de varios canales de televisión y aun así el colombiano estando en la cadena Univisión se atrevió a enviarle a Patricia una foto en ropa interior acosándola. “Yo le decía esa flaca me calienta cuando me mira. Un regalito solo para ti”, se ve en los mensajes del exconductor de Despierta América. “El marido de esta señora le avisa a Univisión esto, y Univisión se lo saca de encima a Orlando por otra razón. El esposo dice ‘Orlando Segura está acosando a mi mujer’ y aun así lo contratan sabiendo esto”, dicen en el programa Chisme No Like sobre el polémico caso del colombiano.

Orlando Segura denunciado acoso: Sabiendo este escándalo Univisión lo contrata La molestia se mostró en el programa de Chisme No Like, ya que la cadena de televisión hispana, contrata al conductor colombiano a pesar de saber la denuncia: “El esposo de Patricia Urbulu lo denuncia por mandarle fotos indecentes y aun así lo contrataron en Suelta la Sopa”, se lee en el post. “Desde invitar a chicas a su hotel en coberturas especiales, hasta enviarle fotos a la periodista #PatriciaArbulu, quien avisó a #SueltaLaSopa sobre su acosó, pero ellos la ignoraron y lo contrataron. ¡Indignante!”, así muestra su molestia Javier Ceriani por lo que hizo la cadena televisiva. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

Orlando Segura denunciado acoso: ¡Arde Univisión tras allanamiento! Anteriormente anunciaron que la empresa estaba en pleno escándalo a raíz de que varias mujeres comenzaron a denunciar acoso sexual de parte de varios ejecutivos, entre ellos un exproductor de El Gordo y la Flaca; el programa ‘Chisme no Like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristáin dio la noticia de todo lo que pasó. Todo comenzó cuando se señaló a un ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’ por acosador y tocamientos impropios y malas conductas contra mujeres a las que prometía un buen puesto dentro del show o bien, en Univisión, lo que terminó siendo filtrado primero en audios y después en documentos, obtenidos por ‘Chisme No Like‘.

Univisión 'bajo fuego' a raíz de denuncias por acoso sexual El reporte del periodista argentino apunta a que los policías que allanaron Univisión se llevaron cajas grandes que no se sabe si corresponden a computadoras, cámaras de seguridad o material por una causa criminal: "Porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos la denuncia que fuimos hasta Miami, a la policía y ahí nos dijo el policía que todo se iba a tomar en cuenta y varias chicas que fueron a hacer la denuncia, nos dijeron que los abogados se arreglaron con los abogados de Univisión y por 5 mil dólares les dijeron que no podían hablar nada y ahora el Fiscal dijo '¿cómo que no pueden hablar? Claro que pueden hablar'", dijo Elisa Beristain. Por si fuera poco, las autoridades en presunta 'complicidad' con Univisión, cambiaron ciertas declaraciones de las mujeres víctimas de acoso sexual, para que no se perjudicara a ciertos directivos, además de que 'Chisme no Like' descubrió que una de las agentes trabaja en la empresa televisiva.

Se llevaron material ¿para incriminar? "Nosotros no vamos a parar hasta que caigan todos porque el 26 de octubre se va a llevar el juicio contra Enrique Albis, ex productor de El Gordo y la Flaca, se van a leer los cargos criminales y ahí empieza la desgracia de Univisión…", aseguró Javier Ceriani, mientras Elisa Beristain afirmó que ellos tienen conocimiento de 17 a 20 chicas que dieron pruebas y entrevistas sobre lo que pasaron en Univisión, pero ellos estiman que existan más del doble de víctimas. Según 'Chisme no Like' es un común denominador que las mujeres que denuncian a Enrique Albis por acoso sexual, aseguran que los abogados de Univisión las han tratado bastante mal y advierten que todos esos testimonios van a ir saliendo a flote conforme avance el caso contra el ex productor de 'El Gordo y la Flaca'.

Denuncias contra ex productor de 'El Gordo y la Flaca' Según palabras de los titulares de 'Chisme no like' esta semana a raíz del gran problema que se viene para Univisión, comenzaron a invitar en 'Despierta América' a expertos en temas de acoso para tratar de limpiar la imagen y el daño hecho a varias mujeres, a sabiendas de lo que sucedió. Pero el ex productor no es el único señalado en este tipo de conductas, sino también el titular de 'El Gordo y la Flaca', Raúl de Molina quien constantemente se evidenció por manosear a artistas famosas como Lucía Méndez o Graciela Beltrán quienes en su momento se indignaron con el conductor.