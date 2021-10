Nicole Melaku, directora ejecutiva del National Partnership for New Americans, (NPNA) explicó que “las negociaciones continúan sobre lo que se incluirá con una fecha límite establecida de finales de octubre para aprobar el paquete a través de la reconciliación”, que no necesitaría apoyo republicano.

‘Golpe’ para indocumentados los deja fuera de la reforma

Dicho punto de vista de la “parlamentaria” no es vinculante, por lo que Kamala Harris estaría en la posibilidad de poder continuar con el proyecto brindando la ayuda económica. Piden que la vicepresidenta incluya la reforma migratoria en la ley de presupuesto que debe considerar el Senado.

En ese sentido, Melaku consideró a Efe que “un funcionario no electo (como lo es MacDonough) no debería poder evitar que millones de personas obtengan un camino a la ciudadanía”. “El año es ahora y los demócratas deben cumplir sus promesas”, insiste la directora de National Partnership for New Americans (NPNA).