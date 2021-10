“Ya voy a ser parte de la familia de Univisión”, es lo que se escucha decir al mexicano en una reciente entrevista con Despierta América sobre su incorporación a la organización que ‘está bajo fuego’ por demandas de acoso sexual de varias mujeres contra el exproductor de ‘El Gordo y la Flaca’, así como por otros ejecutivos, según informó ‘Chisme no Like’.

Eugenio Derbez se mostró muy contento por la oportunidad de llegar a más audiencia hispana a través de Univisión: “Voy a poder también programar para ese canal, aunque no sea material mío, haz de cuenta que si veo algo que me gusta de comedia de alguna otra parte del mundo… o sea va haber cosas que yo voy a decidir que sí y que no”, manifestó.

“Me ofrecieron aquí en esta plataforma, el tener mi propio canal, el Derbez channel, entonces me emociona porque voy a tener la posibilidad de pasar mis programas, no solamente la familia P.Luche, sino los primeros programas que yo hacía con los sketches desde 1994”, informó el comediante mexicano.

¿Eso significa que se retira de la actuación de Hollywood? El actor contestó dejando claro que no será así: “No quiero decir que dejaré de hacer películas en inglés, pero todas esas ideas que me surjan en español van a estar en esta plataforma, así que estoy muy contento de regresar a hacer comedia en español para Univisión”, aseguró.

Eugenio Derbez tiene una carrera en el cine actualmente y parece que por el momento ahora se centrará en desarrollar muchos proyectos para hispanos que gustan de Univisión: “Estoy desarrollando muchos proyectos que… no les puedo decir porque se van a cebar, hay muchas cosas que ahorita estamos en juntas y en desarrollo pero yo les quiero decir que el mundo ha cambiado mucho, ahora hay mayor libertad, me quedé con ganas de hacer muchas cosas cuando salí de México y todas esas ideas las voy a poder plasmar ahora en esta plataforma…”, comentó el mexicano.

Los comentarios tras el anuncio de Eugenio Derbez no se hicieron esperar, pero Univisión fue la más afectada con el escándalo de allanamiento por parte de policías: “¿Y a que hora van a hablar de lo que está pasando en Univisión con la policía encima de ustedes? En exclusiva ya que es la palabra favorita de ustedes jajaja”, “Ya era hora que Univisión lo contratara al mejor actor cómico productor”.

Todo comenzó cuando se señaló a un ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’ por acosador y tocamientos impropios y malas conductas contra mujeres a las que prometía un buen puesto dentro del show o bien, en Univisión, lo que terminó siendo filtrado primero en audios y después en documentos, obtenidos por ‘Chisme No Like’.

Policía realiza allanamiento en Univisión. La empresa está en pleno escándalo a raíz de que varias mujeres comenzaron a denunciar acoso sexual de parte de varios ejecutivos, entre ellos un exproductor de El Gordo y la Flaca; el programa ‘Chisme no Like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristáin dio la noticia de todo lo que pasó.

“Estamos en condiciones de afirmar que entre 10 y 15 oficiales autoridades norteamericanas irrumpieron de sorpresa en las instalaciones de Univisión de Miami, pusieron la cinta amarilla y nadie pudo hacer nada porque esa gente entra y lo que se lleva es confidencial, Univisión no sabe ni lo que se llevaron”, comenzó diciendo el periodista Javier Ceriani sobre la situación que priva en la empresa. Archivado como: Eugenio Derbez a Univisión

Los conductores de ‘Chisme no like’ hace años mostraron el testimonio de una mujer que fue víctima de este tipo de actos y hasta la copia del e-mail enviado a un ejecutivo de Univisión para hacer conocimiento de lo que sucedía por parte de varios directivos y que solucionaran el problema.

Univisión ‘bajo fuego’ a raíz de denuncias por acoso sexual

El reporte del periodista argentino apunta a que los policías que allanaron Univisión se llevaron cajas grandes que no se sabe si corresponden a computadoras, cámaras de seguridad o material por una causa criminal: “Porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos la denuncia que fuimos hasta Miami, a la policía y ahí nos dijo el policía que todo se iba a tomar en cuenta y varias chicas que fueron a hacer la denuncia, nos dijeron que los abogados se arreglaron con los abogados de Univisión y por 5 mil dólares les dijeron que no podían hablar nada y ahora el Fiscal dijo ‘¿cómo que no pueden hablar? Claro que pueden hablar'”, dijo Elisa Beristain.

Por si fuera poco, las autoridades en presunta ‘complicidad’ con Univisión, cambiaron ciertas declaraciones de las mujeres víctimas de acoso sexual, para que no se perjudicara a ciertos directivos, además de que ‘Chisme no Like’ descubrió que una de las agentes trabaja en la empresa televisiva. Archivado como: Eugenio Derbez a Univisión