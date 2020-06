Orden de arresto Trump emitida por Irán por ataque con dron

Irán emitió una orden de arresto contra el presidente estadounidense Donald Trump tras un ataque con dron que mató al general iraní de alto rango Qasem Soleimani

La Interpol indicó que no considerará la solicitud de Irán

El fiscal de Teherán indicó que otros 35 militares y civiles estadounidenses que participaron en el ataque enfrentan cargos de “asesinato y terrorismo”

Irán emitió una orden de arresto y solicitó ayuda a la Interpol para detener al presidente Donald Trump y a docenas de personas que, según cree, llevaron a cabo el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que mató a un general iraní de alto rango en Bagdad, según informó un fiscal local el lunes, de acuerdo con The Associated Press.

Más tarde, la Interpol dijo que no consideraría la solicitud de Irán, lo que significa que Trump no enfrenta ningún peligro de arresto.

Sin embargo, los cargos subrayan las intensas tensiones entre Irán y Estados Unidos desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

El fiscal de Teherán, Ali Alqasimehr, dijo que Trump y otros 35 a quienes Irán acusa de involucrarse en el ataque del 3 de enero que mató al general Qassem Soleimani en Bagdad enfrentan “cargos de asesinato y terrorismo”, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Alqasimehr no identificó a nadie más buscado además de Trump, pero enfatizó que Irán continuará con su procesamiento incluso después de que termine su presidencia.

Alqasimehr también fue citado diciendo que Irán solicitó un “aviso rojo” para Trump y los demás, lo que representa la solicitud de arresto de más alto nivel emitida por Interpol. Las autoridades locales generalmente realizan los arrestos en nombre del país que lo solicita. Los avisos no pueden obligar a los países a arrestar o extraditar a los sospechosos, pero pueden poner a los líderes gubernamentales en el lugar y limitar el viaje de los sospechosos.

Después de recibir una solicitud, Interpol se reúne por comité y discute si compartir o no la información con sus estados miembros. Interpol no tiene ningún requisito para hacer públicos ninguno de los avisos, aunque algunos sí se publican en su sitio web.

Posteriormente, la Interpol emitió un comunicado diciendo que sus directrices para avisos le prohíben “cualquier intervención o actividad de naturaleza política”.

La Interpol “no consideraría solicitudes de esta naturaleza”, dijo.

Brian Hook, el representante especial de Estados Unidos para Irán, desestimó el anuncio de la orden de arresto durante una conferencia de prensa en Arabia Saudita el lunes.

“Es un truco de propaganda que nadie toma en serio y hace que los iraníes parezcan tontos”, dijo Hook.

Estados Unidos mató a Soleimani, quien supervisó la Fuerza Expedicionaria Quds de la Guardia Revolucionaria, y otros en el ataque de enero cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Se produjo después de meses de crecientes tensiones entre los dos países.

Irán tomó represalias con un ataque con misiles balísticos contra las tropas estadounidenses en Irak.

La muerte del general Soleimani ha generado mucha conmoción y una furia desbordada por sus seguidores en el Medio Oriente hasta el punto que el llamado “pueblo mundo” ha jurado vengar su muerte o como fue calificado la “sangre del general”.

En enero, durante una cena privada de recaudación de fondos para su campaña de reelección electoral, en su residencia Mar-a-Lago, de Florida, Trump describió minuto a minuto el ataque aéreo basado en una cuenta regresiva oficial y anónima de la operación, de acuerdo con grabaciones obtenidas por The Washington Post y CNN.

