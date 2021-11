Vidente revela que Octavio Ocaña se ha manifestado, pero en su espíritu

Dice que el actor de ‘Vecinos’ no descansa y que hay algo que le preocupa

Confiesa que hay una persona que le mantiene sin poder irse en paz Tras darse a conocer que a la novia de Octavio Ocaña se le ha manifestado el espíritu del actor que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, ahora una vidente conocida como Bethza, reveló que ella también ha sentido su presencia y fue más allá, al decir lo que le preocupa al artista, de acuerdo a una entrevista que le realizaron en el programa de Chisme No Like, en donde también confesó que ella lo vio 4 horas antes de que falleciera. Fue Nerea Godínez quien expresó en los medios de comunicación que el espíritu del actor de ‘Vecinos’ se le manifestó, esto lo dijo durante la develación de las manos del artista en un centro comercial de la Ciudad de México y de manera textual relató la experiencia paranormal que vivió: “Sí, ya se hizo presente. Me abrió puertas, me tiró cosas. Ya ya se hizo presente con todos nosotros, ya se ha hecho presente”, lo que dejó a todos con la boca abierta. NOVIA DE OCTAVIO OCAÑA DICE QUE SE LA HA MANIFESTADO SU ESPÍRITU Entonces la exprometida del actor dijo lo que hace en su vida diaria tras la muerte de su novio: “Estoy bien dentro de lo que cabe, estoy tratando de continuar con mi día a día, con mis actividades cotidianas, voy de la mano mucho con Bertha, estamos todo el tiempo en contacto, nos vemos casi a diario, eso me ha ayudado bastante”. Lo que comentó Nerea Godínez, coincide con lo que reveló la vidente Bethza sobre la aparición de su espíritu. Hasta el momento, la versión oficial de las autoridades señala que el actor de ‘Vecinos’ se disparó de manera accidental y de su propia mano, sin embargo, la familia ha contratado un equipo de abogados y expertos en criminalística, y que con las evidencias que tienen, suponen que el artista murió por la mano de otra persona, en este caso sospechan de los policías que participaron en la persecución en la que tuvo el trágico final que conocemos.

¿QUÉ ES LO QUE LE PRECOUPA A OCTAVIO OCAÑA DESPUÉS DE SU MUERTE? “Él exige justicia, él está muy dolido internamente, él piensa y está muy preocupado por un niño y por su pareja, un niño de 4 o 6 años, qué necesita dejar, como que el niño tiene dolor, necesita abrazarlo, necesita estar con el niño, necesita descansar, necesita oración, él piensa que todo lo que trabajó se está yendo a la basura, hay una intervención muy grande dentro de esto y a mí no me parece justo, donde exigen justicia y sí va haber pero se van a tardar”, dijo la vidente en una entrevista para el programa Chisme No Like. “En verdad no está descansando, es un niño que tenía mucho ángel, y que le preocupa esta situación, no dejar las cosas como estaban, pero antes que nada le preocupa un niño… Yo creo que es el niño de su novia, en esta carta hay una persona llevando una balsa, hay una mujer con un niño a lado, porque él era el que llevaba todo, era el sostén, le preocupa el niño, él era realmente papá para el niño, está preocupado por papá y mamá, pero le preocupa el niño, estaba muy adaptado a él”, dijo la vidente. Para ver el video haz clizk aquí. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu

Octavio Ocaña espíritu: ¿CON QUIÉN SE TOMÓ SUS ÚLTIMA FOTOS ANTES DE MORIR? En el programa también mostraron las últimas fotos que el actor de tomó, precisamente antes de morir, a punto de cumplirse un mes del trágico suceso que quitó la vida a Octavio Ocaña, continúan saliendo teorías, videos e imágenes inéditas del actor de Vecinos cuya existencia terminó a los 22 años en medio de polémica e indignación por su muerte, y ahora los últimos minutos en que vivió se filtran en fotografías. Y es que según lo reportado en el programa de YouTube ‘Chisme no Like‘, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el actor de 22 años ese fatídico viernes 29 de octubre sí paró a comprar bebidas alcohólicas en un establecimiento, donde dos chicas lo reconocieron y le pidieron fotos. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu

Octavio Ocaña espíritu: ¿QUÉ ESTABA HACIENDO HORAS ANTES DE SU MUERTE? Lo comentado en el show de YouTube, es que después de tantas teorías sobre si el actor de Vecinos iba huyendo de la policía por llevar bebidas alcohólicas a bordo de su camioneta y evitar ser detenido, lo cierto es que imágenes demuestran que ese viernes 29 de octubre, Octavio Ocaña en efecto se detuvo a un establecimiento donde compró alcohol. “Les vamos a mostrar qué hizo Octavio Ocaña antes de morir, antes de que le pase lo que sucedió con la policía… Octavio hizo una parada técnica en su trayecto, fue a un negocio, se sacó una foto con alguien… con estas chicas que precisamente dice en el texto a comprar ‘las chelas’, en un negocio y tenemos las fotos en exclusiva…”, se escucha decir a Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Octavio Ocaña espíritu: ¿QUÉ HACÍA A LADO DE DOS MUJERES? Y mientras se escucha decir a los periodistas que el propio papá de Octavio Ocaña autorizó para publicar las fotografías, se pueden ver imágenes del actor el día de su muerte con dos chicas que lo identificaron y el histrión de Vecinos accedió amablemente a regalarles unas fotos, sin saber que serían las últimas antes de morir. Ataviado con una gorra negra, una playera blanca con mangas negras y pantalonera gris, se puede ver a Octavio Ocaña minutos antes de su muerte, muy sonriente con dos chicas fanáticas de Vecinos, sin embargo surgió una duda de la fecha de las imágenes porque el actor no traía su emblemática sudadera fosforescente al momento en que sucedió la tragedia.

Octavio Ocaña espíritu: ¿QUÉ VIO LA VIDENTE HORAS ANTES DE SU MUERTE? Una chica de nombre Bethza, entrevistada por los conductores de Chisme no Like, aseguró que el día de la muerte del actor, también lo vio pasar en su camioneta: “Yo lo vi pasar, era más o menos medio día, cuatro o cinco horas antes de la persecución, no lo vi tomando, ni haciendo nada indebido”, manifestó la chica que trabaja en Azteca México y lee las cartas. Tras esto, algunos usuarios dijeron: “Sorry me gusta su programa pero las fotos que muestran de Octavio Ocaña aquí no son exclusivas yo las mire hace 2 días por mafian TV”, “Octavio Ocaña era un ser humano como todos joven en la plenitud de su juventud no somos nadie para juzgarlo, la mayoría de los jóvenes experimentan casi de todo, el que esté libre de pecado que maúlle, no somos nadie para criticarlo, no era para matarlo, esa policía corrupta el gobierno, ojalá primero Dios se haga justicia por primera vez pero ya sabemos que no pasará nada”.

¿QUÉ VIO LA NOVIA DEL ACTOR DE ‘VECINOS’? Sobre la experiencia paranormal que vivió la exprometida del actor de ‘Vecinos’, ésta misma dijo: “Casi con todos nosotros ya se ha hecho presente”, aseguró. La reportera le cuestionó si había sentido miedo durante la supuesta aparición de “Benito”, a lo que la exprometida contestó tajantemente que si. “Al principio si, pero ya después me calme… y dije probablemente es él”, contó. Tras el trágico suceso una serie de escándalos y ataques han envuelto a la exprometida de “Benito Rivers”, que participó en la serie de ‘Vecinos’, quién se defendió en la entrevista para “De Primera Mano” señalando que ya no quería realizar entrevistas a las que tuviera que ir y que esa la daba por haberla ‘encontrado’. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu

¿PORQUÉ MOTIVOS YA NO DARÁ ENTREVISTAS? Además, reveló el motivo por el cuál prefería ya no dar entrevistas. “No sé cómo manejarlo, prefiero tomar mi distancia.. seguir mi vida normal publicando mis cosas”, dijo la novia de Octavio Ocaña tras revelar la aparición del espíritu del actor. Nerea Godínez también respondió a los rumores de que tuvo que ver con la muerte de “Benito”. “Al principio sí fue un shock”, comenzó diciendo la exprometida, quién después hablo del video donde contestaba a estos rumores y la polémica que se desató por aparecer semidesnuda y desde la cama. “Iba despertando, prendí el teléfono y fue lo primero que vi, y lo primero que me vino a la mente fue grabarme”, aseguró ante las cámaras del programa de Imagen TV. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu

¿QUÉ DIJO EN EL VIDEO LA NOVIA DEL ACTOR DE ‘VECINOS’? “Es el primer video de mi vida en el que me grabó hablando”, dijo Nerea Godínez, al explicar las dificultades por las que ha atravesado a raíz de la muerte de Octavio Ocaña. “La gente no entiende que esto no es fácil, que yo no busque esto, que yo no tengo que ver lógicamente”, le dijo a la reportera. “Día con día va pegando más esto”, escribió Nerea Godínez, la exprometida de Octavio Ocaña, hace dos semanas. Fue durante una persecución policial que Ocaña murió, luego de chocar con su camioneta en una carretera de Cuautitlán Izcalli y recibir un disparo en la cabeza. Además de dedicarse a la actuación, el joven de 22 años siempre demostró su pasión por el futbol, deporte al que se dedicó durante muchos años, incluso pausando su trabajo en los sets. Ocaña, quien interpretó a Benito Rivers en el programa “Vecinos” por más de una década, también pertenecía a un equipo de soccer local. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu

¿QUÉ HACE AHORA LA NOVIA DE ‘BENITO RIVERS’? “Me aferro a los fans de Octavio que ahora me adoptaron como mis fans”, dijo Nerea Godínez al concluir la entrevista hecha por “De Primera Mano”, Los jugadores del equipo local de Octavio Ocaña le rindieron homenaje durante el último partido que jugaron, de acuerdo con Agencia Reforma, ante el evento en el que fueron sus familiares. Su familia y su prometida estuvieron presentes en el emotivo momento y Nerea compartió algunos detalles en su cuenta de Instagram. “Me quebró el regresar a tu lugar feliz y escuchar lo maravilloso que hablan de ti, tanto te querrán todos por toda la vida, porque marcaste la vida de cada persona que se cruzó en tu camino”, escribió Godínez y acompañó la publicación con imágenes y videos. Archivado como: Octavio Ocaña espíritu