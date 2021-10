Pero otras imágenes registradas por la cámara corporal de un segundo oficial, identificado como Eric Pratt, no se publicaron sino hasta dos semanas después, informó KUTV, las cuales mostraban detalles de cómo los policías manejaron el incidente en la parada de tráfico antes de decidir no acusar ni arrestar a la pareja. Y ha sido esa acción la que ha despertado dudas.

De acuerdo con un reporte del diario The Sun publicado el lunes 4 de octubre, un correo electrónico filtrado sugirió que el departamento de policía de Moab estaba reteniendo imágenes de video condenatorias, las cuales se grabaron semanas antes de que se encontrara muerta a Gabby Petito, tras fustigarse que los oficiales no hicieron más por proteger a la viajera.

Las imágenes del hasta ahora segundo video, que los policías no publicaron a pesar de las solicitudes de los medios, revelaron que Gabby Petito tenía heridas en el cuello y la cara y luego mostraron su aguda ansiedad tras haber sido distanciada de Brian Laundrie, reseñó el diario The Sun.

Gabby Petito confesó maltrato de Brian Laundrie

Gabby Petito respondió: “Yo, yo supongo que sí, pero yo le pegué primero. Me agarró la cara, supongo. No es como si me pegase en la cara. No es como si me diera un puñetazo en la cara. Bueno, me agarró, como con la uña, y supongo que por eso me duele. Definitivamente tengo un corte. Puedo sentirlo”.

Las imágenes también parecían mostrar a Brian Laundrie entregándole a la policía dos teléfonos celulares, a pesar de decirle a los oficiales que no tenía celular. En el sitio, aseguró que no tenía teléfono y temía no tener los medios para comunicarse si él y Gabby Petito eran separados en la noche.