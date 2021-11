Siguen las reacciones tras la muerte de Octavio Ocaña

Moisés Suárez, quien interpretó al personaje de Arturo López en la serie Vecinos, está destrozado por el fallecimiento del joven actor

Hoy, Benito hubiera cumplido 23 años de edad Las reacciones tras la muerte de Octavio Ocaña, quien perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza, presuntamente de forma accidental, siguen haciéndose presentes, y ahora, el actor Moisés Suárez, quien interpretó al personaje de Arturo López, confesó estar destrozado por el fallecimiento de Benito de la popular serie Vecinos. En una entrevista que concedió al programa Sale el sol, y que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, el histrión, recordado por darle vida a la Pajara Peggy en el programa La carabina de Ambrosio, compartió algunas anécdotas de su compañero, quien debutó en televisión a los 6 años de edad. Moisés Suárez, actor de Vecinos, recuerda con mucho cariño a Octavio Ocaña Visiblemente afectado por la partida de Octavio Ocaña, el actor Moisés Suárez quiso agradecer en primer lugar la oportunidad que le dieron en este programa para expresar su cariño a su “compañero, amigo y hermano”: “Trabajando 16 años es lo que se va formando, una hermandad, una familia”. “Lamentablemente, físicamente no está con nosotros, pero estoy seguro que todos nosotros que trabajábamos con él lo llevamos en nuestros corazones y lamentamos mucho que haya sucedido de esta manera, un desenlace de una vida tan llena de energía, tan llena de optimismo, tan llena de eso, de juventud, que lo reflejaba no solo en el trabajo mismo, sino también fuera del trabajo”.

Actor de Vecinos ¿desmiente que ‘Benito’ haya andado en ‘malos pasos’? Inmediatamente después de que se diera a conocer que el actor Octavio Ocaña murió por un disparo en la cabeza tras una persecución policial, empezaron a correr rumores que el joven andaba en ‘malos pasos’, incluso que tenía deudas relacionadas con la venta de sustancias ilícitas, algo que ¿desmintió Moisés Suárez? “Yo no podría hablar de algo fuera de lo que conviví con él, es decir, su vida fuera del trabajo, de las reuniones que tuvimos, pues sería como especular y no me atrevo a hacerlo porque entonces me agregaría a este grupo de comentarios, se empiezan a distorsionar las cosas que ninguno de nosotros sabemos”.

“Lo que vivimos con él fue todo muy sano”, dice Moisés Suárez sobre Octavio Ocaña Unos cuantos segundos después, el actor de Vecinos dejó en claro que lo que vivieron él y sus compañeros con Octavio Ocaña fue “todo muy sano”: “(Era) muy entregado a su trabajo, divertido, bromébamos, jugábamos, y además destilaba un cariño él hacía nosotros también”. A diferencia de lo que ‘Benito’ decía a la menor oportunidad posible, que no quería dedicarse a la actuación, el joven Octavio Ocaña sí disfrutaba su trabajo, aunque llegaba a cansarse, como cualquier ser humano, e incluso en varias ocasiones se dormía mientras esperaba grabar sus escenas, pero cuando despertaba, lo hacía con una sonrisa.

Octavio Ocaña, ¿presentía su muerte? Y a la pregunta si en alguna ocasión él y Octavio Ocaña tuvieron una charla relacionada con el día en que el joven actor llegara a morir, Moisés Suárez reveló que, en lo que respecta a él, no habló sobre ese tema: “Yo creo que hay una razón elemental, basica: cuando eres joven, no vas a hablar de ese tema”. “Todo fue alegría, verdaderamente, y suena a lo mejor como una cuestión superficial decir eso, pero fue una verdad, nos divertíamos y nos divertimos grabando el programa, haciéndolo, incluso en las pausas. Como acaba de decir Lalo (el actor Eduardo España), como niños, todos nosotros, disfrutábamos nuestro trabajo”.

¿Cómo se enteró Moisés Suárez del fallecimiento de ‘Benito’? Elías Solorio Lara, productor de la serie Vecinos, fue el encargado de darles la triste noticia de la muerte del actor Octavio Ocaña a Moisés Suárez y sus compañeros de programa en un grupo que tienen en WhatsApp. En ese momento, “Arturo López” hizo una pausa para sobreponerse de la impresión que le causó recibir esa noticia. “Cuando leí ese texto, y decía que no era una noticia falsa, no lo quise aceptar. Fui con mi esposa y le dije que acababa de recibir ese mensaje y me fue muy difícil leerle ese mensaje que nosotros la familia, mi familia, lo conocimos y nos quedamos sin hablar un muy buen rato porque fue muy fuerte, algo inesperado y algo naturalmente uuy desagradable de saber”.

A las autoridades les dice “hagan su trabajo” A punto de terminar con esta entrevista, y con un semblante triste, Moisés Suárez dice que solo tiene que decirle una cosa a las autoridades luego de que, de manera oficial, dijeran que Octavio Ocaña murió al dispararse él mismo a la cabeza de forma accidental: “que hagan su trabajo”. “Que hagan lo que tengan qué hacer, y con bases sólidas, se establezca lo más que se pueda lo que sucedió. No condeno a nadie porque en este momento no se sabe con certeza que ha pasado, por lo menos yo no lo sé, y no puedo quejarme o no puedo protestar o no puedo manifestarme en contra de algo que todavía no sabemos ni qué es”, finalizó el actor de Vecinos.

Descubren a cuáles actores de Vecinos sí les afectó la muerte de Benito Luego de esta entrevista que concedió el actor de Vecinos, Moisés Suárez, al programa Sale al sol con motivo de la partida del actor Octavio Ocaña, usuarios expresaron sus puntos de vista, aunque uno de ellos hizo una reveladora observación: “A Moisés, Macaria, al Flaco Ibáñez, al productor y a César Bono es a los que si se les ve afectados. Mayrín Villanueva súper fría y sonriendo y muy ‘X’ los demás muy cortantes y pocos fueron a despedirlo”. “Qué coraje, qué impotencia. Tenemos miedo a los que nos deberían de cuidar. Dios le dé sabiduría a su padre para poder llegar a la verdad”, “Mi más sentido pésame para la familia y el elenco de Vecinos, Que en paz descanse, Octavio”, “Él es ahora una estrella más en el cielo que se reunió con cada una de ellas y brillar como fuiste en vida”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Exigen a AMLO justicia por Octavio Ocaña Minutos antes de las 11:00 horas de este domingo, un centenar de personas, entre los que se encontraban familiares de Octavio Ocaña, se reunieron a un costado de la plancha del Zócalo capitalino para marchar y exigir justicia por la muerte del actor, conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie de Vecinos. Los padres del actor, su prometida y hermana cantaron las mañanitas previo a iniciar la caminata, ya que este 7 de noviembre, Ocaña habría cumplido 23 años. El contingente se detuvo frente a Palacio Nacional para pedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador justicia por el actor y todas las muertes que han quedado impunes en México: “Te queremos Benito, esto no se quedará impune. ¡Se tiene que hacer justicia!”, gritaron. “¡Se ve, se siente, Benito está presente! ¿Qué pide el pueblo?, ¡Justicia!”. La marcha se desarrolló por la calle 5 de Mayo, siguió por Avenida Juárez y concluirá en el Monumento a la Revolución (Con información de Agencia Reforma).

Roxana Castellanos devastada tras la muerte de Octavio Ocaña “Es un infierno”. Días después de que se informara sobre la trágica muerte de ‘Benito’, su compañera en la serie Vecinos, la actriz Roxana Castellanos, dio una entrevista para el programa Hoy donde compartió su sentir ante esta inesperada noticia que tomó por sorpresa a propios y extraños. “Mucha tristeza, incertidumbre, pero finalmente cuando empezaron a aparecer videos y cosas que te hacían saber, porque hay un momento en que piensas que es una ‘fake news’, o sea, una noticia falsa, y pues no, todo estaba muy claro”, compartió la actriz quien dio vida a la doctora veterinaria Vanesa Balboa, nieta de don Roque.