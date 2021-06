Belinda niega sospechas de embarazo pero ¿las pruebas dicen otra cosa?

La pareja de Christian Nodal ¿ya usa ropa de maternidad?

La gente le dice que ya tiene ese ‘brillo de mamá’ en la cara Belinda está en especulaciones de embarazo luego de que este fin de semana en varios videos de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal se notara una actitud sospechosa por parte de la cantante quien ‘simuló’ beber alcohol pero tapó su vientre en todo momento. Además en otro video que se pudo ver, se escucha a la mexicana decir “Te advierto que tengo trece semanas” dando a entender posiblemente que estaría en pleno embarazo por lo que se dijo que la pareja habría vendido la exclusiva a una revista y será anunciada la espera del bebé a la brevedad. Belinda y Christian Nodal están en medio de especulaciones Ahora en un nuevo video se observa cómo Belinda usa lo que podría ser ropa de maternidad para ‘tapar su vientre’ que según reportes ya se comienza a abultar, sin embargo, ella se empeña en decir que no está embarazada pues aún promociona productos y recientemente filtró una sesión de fotos para una revista. ¿Pero será que en efecto ya tiene trece semanas de embarazo y todos los videos y fotos que presume con el vientre plano fueron de mucho tiempo atrás? Es lo que supuestamente se indicaría puesto que algunas semanas la exclusiva del bebé en espera sería para una prestigiosa revista.

La fiesta de la hermana de Christian Nodal Este fin de semana, Belinda y Christian Nodal fueron vistos en la celebración de cumpleaños de la hermana menor del cantante regional mexicano cuando llamó la atención la actitud de la intérprete de ‘Ángel’ pues en todo momento usó un sweater blanco ancho que tapaba su vientre y ella no paraba de cubrirse. Dicha actitud, además se suma a muchos comentarios que aseguran que Belinda se muestra incómoda en la celebración y que no gusta de ser grabada por su suegra quien en otra parte hasta le quita la mano del vientre para que se acerque a brindar ‘aunque se supone que no puede hacerlo por su estado de embarazo’.

Belinda ‘simuló’ beber alcohol, aunque no probó nada Otro de los videos filtrados que llamó la atención por lo forzado que se vio fue uno donde Belinda asegura llevar 15 o hasta 20 tragos de alcohol, presionada por su cuñada y su suegra para salir en él y ‘asegurar’ que sí estaba bebiendo para ‘desechar’ los rumores de embarazo. El problema vino cuando los usuarios detectaron que ni siquiera tomó un sorbo de la bebida y su vientre se veía más abultado, aunque ella en una historia de Instagram redactó rotundamente ‘No estoy embarazada’, y le salió peor porque terminó borrándola. Ahora otra grabación demuestra que ¿ya usa ropa que pudiera ser de maternidad?

Belinda en embarazo y ¿ya usa ropa de mamá? Un video de la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’, muestra a Belinda con una holgada blusa fucsia mientras elige joyas y lleva un atuendo que en vez de ‘enseñar piel’ como acostumbra, se tapa completamente el torso lo que resulta extraño si se toma en cuenta los rumores de embarazo. El aspecto de la cantante mexicana es ‘distinto’ y mucha gente nota como cada vez más se toca su vientre y hasta le notan ‘un cambio’ en el semblante, por lo que seguramente Belinda está en pleno embarazo, pero aún no ha decidido compartirlo con los seguidores ¿se casará embarazada o hasta después de dar a luz?

Belinda ‘delata’ su embarazo con ropa holgada y tocándose el vientre El video de Belinda con ‘ropa de mamá’ levantó muchos comentarios y la gente opinó: “Puede ser colitis jajaja”, “Si ! Uno cuando esta empezando en el embarazo nos tocamos bastante la panza”, “Según lo que se ve en esas imágenes ya está casi en el quinto mes, pero ya lo sabremos cuando haga el baby shower”, “Mire que sus seguidores habían comentado que normalmente Belinda se toca mucho el estómago en sus publicaciones- que es algo que hace mucho”. Y las especulaciones continuaron: “Pues se tapa la pancita varias veces. Tal vez le duele el estómago”, “Ya amarró al pollito”, “No es boba atrapó al galán de galanes al Rey de la música”, “Puede ser que su blusa sea floja”, “Absolutamente está esperando . Hermosa pareja”, “Creo que si esta pregnant Mucho se toca la panza. Y no brindó con tequila”.

Belinda ¿Quiere despistar los rumores con sesión en revista? A la par de los rumores de que Belinda está en pleno embarazo, la novia de Christian Nodal subió una sesión de fotografías realizadas semanas atrás para la revista ‘Vogue México y Latinoamérica’ que sin duda pudieran estar ‘retocadas’ como habitualmente se hacen, aunque su cuerpo en lencería luce regio. Otra reacción fue la historia de Instagram que subió promocionando un producto de colageno, video en donde la podemos ver con traje de baño y desde una alberca, donde claramente su vientre luce plano y sin ninguna señal de estar esperando bebé con su novio Christian Nodal con quien lleva 8 meses.

¿Cómo empezaron los rumores de que Christian Nodal será papá? A través de la página de Instagram de ‘Chamonic’ donde se dan a conocer varios videos, fotos y noticias del medio artístico, se recopilaron varios videos del cumpleaños de la hermana de Christian Nodal en donde aparece Belinda con actitud sospechosa despertando rumores de embarazo. “La Familia Nodal … estuvo celebrando el cumpleaños de la hermana menor de Christian y mire la sorpresa, Belinda ya está en México y vean cómo no deja de cruzar los brazos como tapándose el estómago (panza) …, dato curioso no estaba tomando , como les dije hace unas semanas en mi otra página… A mi una persona cercana me dijo que les contó a ellos que Belinda estaba embarazada ! Será que ahora que volvieron se casarán al civil y después anuncian el embarazo. Tiempo al tiempo no tenemos prisa”, se escribió en uno de los videos de la celebración.

Su bebida no tenía alcohol ¿o no probó nada? “Este es mi trago número 15, 16… 20!”, se escucha decir a Belinda sentada con un brasier a colores y un sweater blanco mientras la graban bebiendo ‘aparentemente’ pero no da ni un sorbo a la bebida, lo que sin dudas destapó más sospechas sobre supuesto embarazo. “Según Belinda, sí está tomando pero solo se moja los labios de sal creo es jajajaj y salió peor por que en este video se le ve más busto o se operó ? Y se le ve como la lonjita y en su foto que compartió hace días, estaba planita”, se aseguró en la descripción del video en donde la gente se sorprendió. VIDEO DEL BRINDIS DE BELINDA

¿Su semblante ya es de mamá? Para la gente, Belinda sí espera un bebé de Christian Nodal: “Sí está y fue porque obvio ella quiso hoy en día se embaraza la que quiere y más si es por estrategia”, “Y se puso la bolsa también, más se delata”, “Es lo que te iba decir que se le mira busto más grande”, “Deja de la panza, las bubis la delatan esas también crecen”, “Hasta tiene el baby glow”. Y continuaron las especulaciones: “Estrategia Embarazada o no le funciona que hablen de ella”, “Sí está embarazada, muchas felicidades”, “Y no se le cree lo que está diciendo, es como muy falso”, “Si se ve un poco mas llenita y mucho busto el tiempo lo dirá esas cosas no se pueden tener en secreto”, “Está otro video que puso la hermana de Nodal. Donde se ve que van a brindar y ella no está tomando tiene su mano en el estómago”.