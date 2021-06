Belinda estaría en pleno embarazo de 13 semanas

El fin de semana en el cumpleaños de la hermana de Christian Nodal se filtraron videos sospechosos

La cantante mexicana y ex de Lupillo Rivera después salió a ‘aclarar’ todo A dos semanas de que Belinda y Christian Nodal se comprometieran, este fin de semana se filtraron videos del festejo de cumpleaños de la hermana del cantante en el que la artista mexicana estaba y levantó sospechas de embarazo; Belinda incluso aseguró que ‘tenía 13 semanas’. Los rumores del embarazo de la cantante mexicana corren como pólvora a raíz de unos videos en el festejo de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal en el que el comportamiento de Belinda despertó muchas sospechas de que espera un bebé porque hasta ‘finge’ estar bebiendo alcohol, e incluso se cubre el vientre. Belinda en pleno ’embarazo’, videos lo ‘probarían’ A través de la página de Instagram de ‘Chamonic’ donde se dan a conocer varios videos, fotos y noticias del medio artístico, se recopilaron varios videos del cumpleaños de la hermana de Christian Nodal en donde aparece Belinda con actitud sospechosa despertando rumores de embarazo. “La Familia Nodal … estuvo celebrando el cumpleaños de la hermana menor de Christian y mire la sorpresa, Belinda ya está en México y vean cómo no deja de cruzar los brazos como tapándose el estómago (panza) …, dato curioso no estaba tomando , como les dije hace unas semanas en mi otra página… A mi una persona cercana me dijo que les contó a ellos que Belinda estaba embarazada ! Será que ahora que volvieron se casarán al civil y después anuncian el embarazo. Tiempo al tiempo no tenemos prisa”, se escribió en uno de los videos de la celebración.

Belinda se ‘cubre’ sospechosamente el vientre ¿embarazo? En el video número 1, se puede ver cómo Belinda está sentada en la mesa vistiendo un sexy brasier de brillos, con un sweater blanco mientras cruza sus brazos cubriendo su vientre sonriendo mientras todos cantan el ‘feliz cumpleaños’ a la festejada quien se acompaña por varios amigos. Al lado de Belinda está su prometido Christian Nodal abrazándola cantando ‘las mañanitas’ a su hermana menor a quien le llevan un pastel mientras se puede ver cómo la cantante mexicana disfruta del evento… Los videos fueron grabados por la mamá del cantante de música regional.

¿Tenía frío o Belinda escondía embarazo? Los comentarios en el primer video no se hicieron esperar: “Si vieron que tiene puesto? Un tipo bikini rosa yo@digo que más que taparse la panza tenía frío”, “Pues la Moni Vidente ya dijo que está embarazada”, “Y en el video todos están brindando con shots y Belinda no”, “En las historias de la hermana de Nodal, sale bien clarito que Belinda tiene sus manos en su estomago, mientras brindan, con un shot y alguien(creo que la suegra) le quita una mano para acercarla, como si ella tambien brindara, y beli se deja una mano Tapando su pancita”. “En tik tok vi un video donde trae una bata rosa y se le ve así como la pancilla inflamada”, “En la última historia de su hermana, si se le ve la panza a Belinda”, “En un video de Nodal sale Belinda agarrándole su panza”, “Pues más que en el vientre fíjate en las boobs las tiene como de embarazada. OMG”, Pues ya tiene cara de embarazada”, aseguró la gente. AQUÍ EL VIDEO #1

‘El brindis sospechoso’ donde la novia de Christian Nodal se cubre la panza “Aquí con los brazos cruzados y la suegra insistiendo en que brinde aunque no tome nada. Me dicen que ella tendría 13 semanas de embarazo”, fue la descripción en el segundo video del festejo donde varios amigos de la hermana de Christian Nodal brindan incluyendo al cantante mientras sentada detrás se aprecia Belinda con su suegra quien le quita la mano del vientre y la anima a acercarse a brindar. “La suegra así o más obvia y Belinda super incómoda”, “Para despistar hubiera agarrado un caballito y brindar jiji”, “Que pesada la vieja en querer obligarla a que brinde”, “Se le ve la pancita”, “Anda resguardando el anillo”, “Se tapa para no mostrar de más pero no porque este embarazada”, “Se le ve pancita hay algo que se está cocinando”, “Como cuánto tendrá? Se le mira de cinco meses”, opinó la gente.

Belinda simulando que ‘está brindando’ “Este es mi trago número 15, 16… 20!”, se escucha decir a Belinda sentada con un brasier a colores y un sweater blanco mientras la graban bebiendo ‘aparentemente’ pero no da ni un sorbo a la bebida, lo que sin dudas destapó más sospechas sobre supuesto embarazo. “Según Belinda, sí está tomando pero solo se moja los labios de sal creo es jajajaj y salió peor por que en este video se le ve más busto o se operó ? Y se le ve como la lonjita y en su foto que compartió hace días, estaba planita”, se aseguró en la descripción del video en donde la gente se sorprendió. VIDEO NÚMERO 2

¿Sospechas confirmadas de embarazo? ¿Christian Nodal será papá? Para la gente, Belinda sí espera un bebé de Christian Nodal: “Sí está y fue porque obvio ella quiso hoy en día se embaraza la que quiere y más si es por estrategia”, “Y se puso la bolsa también, más se delata”, “Es lo que te iba decir que se le mira busto más grande”, “Deja de la panza, las bubis la delatan esas también crecen”, “Hasta tiene el baby glow”. Y continuaron las especulaciones: “Estrategia Embarazada o no le funciona que hablen de ella”, “Sí está embarazada, muchas felicidades”, “Y no se le cree lo que está diciendo, es como muy falso”, “Si se ve un poco mas llenita y mucho busto el tiempo lo dirá esas cosas no se pueden tener en secreto”, “Está otro video que puso la hermana de Nodal. Donde se ve que van a brindar y ella no está tomando tiene su mano en el estómago”. VIDEO DEL BRINDIS DE BELINDA

¿Belinda en embarazo de 13 semanas y lo admite? Un video más de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal muestra la supuesta confirmación de Belinda a su embarazo y hasta se escucha decir que aparentemente tiene 13 semanas… “Te advierto que tengo trece semanas…”, es lo más claro que se puede oír a la cantante mexicana mientras no aparece en escena a bordo de un barco mientras chicas festejan. “Chicas atentas ESCUCHEN aquí Belinda dice: Te advierto que tengo 3 veces más bubis ? o dice 13 semanas por que a mi me dijeron que podría tener 13 semanas… por que no creo que sean semanas de vacaciones la que me dijeron jajaja yo no más digo”, se especuló en la cuenta de Chamonic. VIDEO DE LAS PALABRAS ‘COMPROMETEDORAS’ DE BELINDA

¿Utiliza un video antiguo para desviar la atención? Ante todo el revuelo causado, llama la atención que Belinda publicara en su cuenta de Instagram unas fotografías posando para la revista Vogue en donde su vientre está plano, pero no sólo eso, sino utilizó las historias de la red social para subir un video en bikini que ‘despeja dudas’. La mexicana aparece en bikini con lentes y bata negra, para promocionar un producto en lo que parece una casa de playa y ‘despejando’ dudas por su cuerpo, aunque ahora se maneja que el video es antiguo y fue grabado mucho tiempo atrás de supuestamente divulgarse su embarazo.

‘Nodeli’ a punto de convertirse en papás Mientras la mexicana promocionaba colágeno, mostrando su vientre plano, para ‘desviar’ la atención, es casi seguro que Belinda y Nodal hayan vendido la exclusiva a una revista y estaría a punto de dar la primicia de que ‘Nodeli’ serán papás cuando la cantante cumpla los 3 meses de gestación, que se supone estaría sobre ese tiempo en este momento. Sin embargo, ahora también se logró captar una historia que duró solo unos minutos en el Instagram de Belinda en el que escribió ‘No estoy embarazada’, que terminó borrando por lo que lejos de desmentir, alimentó más las especulaciones de que pronto será mamá.