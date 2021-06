Aunque no se precisaron mayores detalles de la captura de la pareja, la Patrulla de Caminos de California mencionó que se espera que ambos sean acusados ​​de asesinato en el caso de Aiden Leos.

“Si bien estos arrestos no aliviarán el dolor de la pérdida de una madre, mi esperanza es que la familia Leos tenga algo de tranquilidad y tenga la seguridad de que la CHP trabajará con el Fiscal de Distrito del Condado de Orange para hacer justicia para Aiden”, aseguró Ray.

Funeral de Aiden Leos

La madre del niño Aiden Leos que murió en un tiroteo por una riña en plena carretera lo recordó el sábado en el funeral como un niño con un vocabulario superior para alguien de su edad y quien transmitía mucha amabilidad y ternura.

“Nos trajo mucha alegría, dando un sentido a nuestras vidas. Me siento muy honrada de ser la mami de Aiden”, expresó Joanna Cloonan, quien de acuerdo con reportes iniciales, le ‘tiró dedo’ a la pareja sospechosa antes del asesinato de Aiden Leos, de acuerdo con The Associated Press.