¡Destrozada! La madre de Aiden Leos se despide de su hijo en su funeral

El pequeño de seis años murió tras un tiroteo en pleno free way

La noticia ha conmocionado a la comunidad y se han reunido miles de dólares para localizar a su asesino

¡Destrozada! La madre de Aiden Leos se despide de su hijo en su funeral. La madre del un niño Aiden Leos de seis años del sur de California que murió en un tiroteo por una riña en plena carretera lo recordó el sábado como un niño con un vocabulario superior para alguien de su edad que transmitía amabilidad y ternura.

“Nos trajo mucha alegría, dando un sentido a nuestras vidas. Me siento muy honrada de ser la mami de Aiden”, dijo Joanna Cloonan, quién de acuerdo con reportes iniciales, le ‘tiró dedo’ al sospechoso antes del asesinato de Aiden Leos, de acuerdo con The Associated Press.

Madre y hermana de Aiden Leos dedican especial mensaje en su funeral

Con el ataúd abierto, y en una iglesia cercana donde se reunieron seres queridos de la familia, la hermana de Aiden Leos también dedicó unas emotivas palabras en su funeral y último adiós. “Pienso en todos los recuerdos que compartimos juntos”, dijo.

“Todas las veces que reímos y sonreímos, todas las veces que él me consoló cuando estaba triste… Mi hermano fue un ejemplo del regalo de Dios al mundo. Cómo deberíamos tratar de ser”, dijo la hermana del pequeño de acuerdo con Telemundo.