“Basándome en los informes que me han llegado, he pedido a ICE que ordene a sus agentes que no digan ni insinúen que representan a la policía de Nueva York”. “Este tipo de tácticas engañosas ponen en peligro la seguridad pública de todos los neoyorquinos”, escribió el alcalde desde su cuenta en Twitter.

Los informes recibidos por de Blasio sugieren que esta forma de acceder a las casas o realizar arrestos haciéndose pasar por agentes de la policía de Nueva York es ya un patrón de ICE para llevar a cabo sus operaciones. Archivado como Nueva York reformas policía inmunidad limitada