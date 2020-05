El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) está investigando un arresto violento grabado en video que ha causado polémica, en el que se ve a un agente de incógnito dando puñetazos a una persona en el suelo tras una aparente infracción del distanciamiento social por el coronavirus, informó el jefe de policía, Dermot Shea, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Ante esta noticia las autoridades han dicho este lunes que es “inaceptable” pero también “excepcional”.

“El video es muy perturbador, lo que he visto es absolutamente inaceptable y obviamente (el agente) fue disciplinado rápidamente por la NYPD (Policía local). Pero quiero destacar que ese vídeo es excepcional”, dijo en rueda de prensa el alcalde, Bill de Blasio, quien señaló las “miles de interacciones entre policías y ciudadanos” que han “ido bien”.

En el video, supuestamente tomado este sábado y que ha sido recogido por medios locales, se ve a un policía de incógnito sin mascarilla y con un arma paralizante reduciendo a un hombre en el suelo mientras le da puñetazos.

El arresto del NYPD por coronavirus ha causado gran indignación.

Una portavoz policial dijo al medio local ABC7 que el individuo “adoptó una posición combativa contra el agente” cuando se le ordenó dispersarse, y que se le arrestó por atacar a la autoridad y resistirse a un arresto.

El jefe de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, intervino hoy en la conferencia de prensa y explicó que las autoridades tienen a “tres individuos en custodia” y han recobrado más videos sobre el incidente, ocurrido en el East Village de Manhattan, que están investigando.

“El incidente empieza con un individuo sentado en cajas enfrente de un lugar. Empieza a hablar con una mujer. Esos dos individuos son subsecuentemente arrestados, así como la tercera persona en la esquina. Lo que se recobra del incidente es un táser que no pertenece a la Policía, una cantidad pequeña de marihuana y 3,000 dólares en efectivo”, dijo Dermot Shea.

“Lo que ocurría ahí está bajo investigación, pero no quita lo que dijimos el otro día. Tenemos que ser mejores y eso es lo que me perturba”, agregó Dermot Shea, aunque resaltó que para “una escalada (de violencia) hacen falta dos” personas.

Dermot Shea responds to the social distancing arrest where an NYPD officer got violent, saying there were "certainly some tactics that I was not happy with," but that an investigation is still ongoing to determine the facts. The officer has been placed on modified duty. pic.twitter.com/uQvN1qaBzO

— Spectrum News NY1 (@NY1) May 4, 2020