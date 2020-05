Para el presidente Donald Trump, la nueva ayuda de coronavirus de 3 billones de dólares propuesta por los demócratas “está muerta al llegar”.

“Es, como dicen, D.O.A. muerta al llegar”, dijo Trump durante una reunión con los gobernadores de Colorado y Dakota del Norte, argumentando que estaba lleno de prioridades no relacionadas, de acuerdo con The Hill.

“Por supuesto que Nancy Pelosi lo sabe”, agregó.

El presidente se quejó de que la legislación era esencialmente un “paquete de votación” que ampliaría el acceso a las boletas por correo.

Trump se lamentó de que perjudicaría a los republicanos en futuras elecciones si se aprobara.

“Quieren asegurarse de que los republicanos no puedan ganar una elección poniendo todo tipo de papeletas por correo”, dijo.

Trump calls House Democrats' $3 trillion coronavirus bill "dead on arrival:" "Of course Nancy Pelosi knows that" https://t.co/c9KkszELs9 pic.twitter.com/QZjDQ76hv0

— The Hill (@thehill) May 13, 2020