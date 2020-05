Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, devela nuevo paquete de ayuda por coronavirus de más de 3 billones de dólares.

Este nuevo paquete de ayuda financiera se votaría tan pronto como el próximo viernes, informó The Associated Press.

También informaron que de aprobarse el gobierno dispondría de 3 billones de dólares más para continuar afrontando el coronavirus.

Los demócratas de la Cámara de Representantes fueron quienes presentaron la propuesta de alivio por coronavirus de $3 billones de dólares, informó The Hill.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó el martes un paquete de ayuda de unos 3 billones de dólares y exhortó al Congreso a mostrarse “generoso” con la ayuda a los estados faltos de dinero y la gente que sufre por causa del Covid-19.

La Ley de Héroes brinda casi 1 billón de dólares a estados, ciudades y gobiernos tribales para evitar despidos, y otros 200.000 millones en “pago por trabajo insalubre” a los trabajadores esenciales, de acuerdo con un resumen.

También incluye 1.200 millones en ayuda directa a las personas, a razón de hasta 6.000 dólares por hogar, y otros 75.000 millones serían para tests de diagnóstico.

La votación está prevista para el viernes.

El líder del bloque demócrata, Steny Hoyer, dijo que el proyecto presentado por su partido “estará listo a tiempo” para convocar a los legisladores para la votación en Washington.

“Ésta es una época sin precedentes en nuestra historia”, dijo Hoyer con referencia al brote de coronavirus y el cierre de la economía. Acotó que el Congreso debe actuar de “manera sin precedentes”.

“Le dije a la prensa que CARES 2 estará listo hoy, y la Cámara votará el proyecto de ley tan pronto como el viernes. La legislación incluye fondos para gobiernos estatales, locales, tribales; hospitales y trabajadores de la salud; USPS; asistencia de alquiler e hipoteca; y más”, escribió en Twitter.

I told press that CARES 2 will be ready today, and the House will vote on the bill as early as Friday. The legislation includes funding for state, local, tribal governments; hospitals and health care workers; USPS; rental and mortgage assistance; and more.

— Steny Hoyer (@LeaderHoyer) May 12, 2020