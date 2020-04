El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de la oposición demócrata acordaron este martes la aprobación de un plan de rescate económico de casi 500,000 millones de dólares que incluye fondos para hospitales y pequeños negocios, en un intento por frenar los estragos del coronavirus, informó EFE.

La noticia del nuevo acuerdo indica que se incluye específicamente 484,000 millones de dólares y eleva a 3 billones el monto total de ayudas, lo que equivale al Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, desveló el martes por la mañana que había llegado a un acuerdo con los republicanos y, más tarde, Trump anunció en Twitter que apoyará el nuevo paquete de estímulo que todavía tiene que ser aprobado por las dos cámaras del Congreso.

“Urjo al Senado y a la Cámara de Representantes a aprobar este programa”, dijo Trump en Twitter.

Se espera que el Senado, de mayoría republicana, someta la ley a voto este mismo martes para que, a finales de la semana, la apruebe la Cámara de Representantes, en manos demócratas.

El acuerdo incluye 321,000 millones de dólares en préstamos con interés bajo para pequeños negocios, 75,000 millones de dólares para hospitales y 25,000 millones para incrementar el número de test que se hacen a nivel nacional, detalló en un comunicado la oficina de Schumer.

Si el Congreso lo aprueba, este será el cuarto paquete de estímulo destinado a paliar los estragos del virus, que ha infectado a más de 800,000 personas y acabado con la vida de más de 43,700 en Estados Unidos, de acuerdo a los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

En los últimos días la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha avisado de que este nuevo rescate es solo “un parche” y se necesitarán más fondos para ayudar a las 22 millones de personas que en el último mes se han quedado sin empleo debido al parón económico.

Una vez que el nuevo plan de rescate sea aprobado, Trump tiene intención de comenzar una nueva negociación con los demócratas, según anunció este mismo martes en Twitter.

Su intención es que un nuevo paquete de estímulo incluya ayuda para gobiernos estatales y locales, así como recortes de impuestos para restaurantes, centros recreativos e instalaciones deportivas. Trump también quiere que la próxima ley destine fondos a la construcción de infraestructuras, como puentes.

Por su lado, se espera que los demócratas sigan presionando para aumentar los fondos a los hospitales, su prioridad en esta crisis.

Esta información se da en medio de sus planes de restringir la inmigración de manera momentánea ante ala emergencia por el coronavirus.

Se ha filtrado que posiblemente Donald Trump anuncie una pausa a la emisión de las green cards como medida para detener la entrada de ciudadanos de otros países.

I urge the Senate and House to pass the Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act with additional funding for PPP, Hospitals, and Testing. After I sign this Bill, we will begin discussions on the next Legislative Initiative with fiscal relief….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020