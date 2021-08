Novio de Lyn May dice que el bebé fue resultado de una noche de copas

Seguidores no lo creen

Comentan que se trata de una broma ¿Fue una noche ‘loca’? Novio de Lyn May, Markos D1, confiesa que el supuesto bebé que espera la vedette mexicana fue el producto de una noche de copas que tuvo con la también actriz, así lo dio a conocer el portal de espectáculos Suelta la sopa, seguidores siguen sin creer que el bebé sea real. Vaya polémica que se ha generado después de que la vedette y actriz mexicana, Liliana Mendiola Mayanes conocida como Lyn May diera a conocer que se encontraba embarazada de su novio, el cantante, modelo y diseñador Markos D1, quién es menor que ella por más de 10 años. ¿Podría tratarse de una broma? Tras esto, mucho se comenzó a especular que aquel supuesto embarazo era una broma de parte de Lyn May, quien a palabras de ellas lo comenzó a usar para que la gente tuviera algo en qué entretenerse durante la pandemia, haciéndoles pasar “un rato de diversión”: “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn. “Yo soy la que manejo todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”, contó sonriendo.

Novio de Lyn May confiesa que el bebé es el resultado de una noche de copas A pesar de eso, la vedette de 68 años ha sacado un sin finde información, en donde incluso hace unos días atrás confirmó el sexo de su supuesto bebé, afirmando que se trataba de un niño, así lo dio a conocer cuando subió un ultrasonido en redes sociales, en donde se podía leer en palabras en ingles: “Es niño”. Tras esto, fue ahora su novio, Markos D1, quien confesó que este bebé fue producto de una noche de copas que tuvo con la también bailarina, así lo dio a conocer el programa de noticias de espectáculos, Suelta la sopa, el cual causó un sin fin de comentarios al respecto entre sus seguidores.

¿Fue una noche de copas? Novio de Lyn May confiesa que el bebé que espera es el resultado de una noche ‘loca’ Fue a través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, en donde los conductores daban a conocer esta noticia, en donde el novio de Lyn May afirmó que el bebé era producto de una noche de copas que tuvo con la vedette de 68 años: “Markos D1 dice que el embarazo de Lyn May podría ser resultado de una noche de copas”. En el breve clip se logra ver como la conductora invitada Daniela Di Giacomo comentaba lo siguiente, afirmando que un embarazo de una mujer sí ha sucedido pero con otro tipo de procedimientos: “Como dijo Juan Ma, esto sí ha sucedido pero casi siempre es por el método in vitro y aquí dijeron que fue una noche loca, una noche de copas, como que la cosa no queda”.

"Hay que darle el beneficio de la duda", novio de Lyn May confiesa que el bebé es el resultado de una noche de copas Tras esto, la conductora de Suelta la sopa comentó que se debería de dejar el beneficio de la duda sobre si realmente el bebé que espera Lyn May fue producto de una noche de copas que tuvo con su novio: "Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, no creo que este contando toda la historia, quizá si fue in vitro y no fue esa noche, pero ya lo veremos con el tiempo". Ante esta noticia, muchos seguidores del programa comenzaron a llegar, argumentando que ellos lo único que buscaban era 'armar show', y otros recordaban bastante las palabras que dijo Lyn May, en donde comentaba que todo se trataba de una broma para entretener a la gente.

¿Ellos están bromeando? "Ellos están bromeando para hacer un poco de ruido en los medios, nada más", "Es la lógica, no se va a echar al bucho sin estar ebrio", "Ay quien se ha embarazado a los 40, aún hay esperanza", "Yo ni creo a su edad, quién puede creer, será otra cosa u lo hizo in vitro, "Esa señora no ha pensado que ese bebé puede nacer deforme o enfermo por Dios". Cabe destacar que esta no fue la única ocasión en donde se argumentaría que Lyn May estaba embrazada, ya que la misma vedette mexicana confesaría que fue mamá por primera vez a sus 15 años de edad.

Lyn May confiesa que fue mamá por primera vez a los 15 años de edad A sus casi 69 años de edad, la vedette y actriz Lyn May ha estado en boca de todos al asegurar recientemente que está embarazada, y a pesar de desmentir esta noticia, volvió a causar polémica al compartir la imagen del ultrasonido de su bebé, quien sería niño. Pero esto no sería todo, ya que resurgió una entrevista donde confiesa que fue mamá por primera vez a los 15 años de edad. Fue en una charla que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, y que está disponible en el canal de YouTube de Imagen, que la artista abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho. Pocos saben que tiene dos hijas, aunque se dice que existiría una tercera.

Lyn May, mamá a los 15 años Desde la comodidad de su hogar en Acapulco, Guerrero, en México, y luciendo un vestido entallado transparente con motivos en color azul que resalta aún más su espectacular figura a sus casi 69 años de edad, Lyn May compartió que perdió la virginidad en la Ciudad de México, cuando apenas era "una niñita". "Trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero que estuvo yendo, guapillo, y pues uno, por salirse de la pobreza, busca un escape, algo, entonces me dijo que me iba a enseñar México, me pintó las cosas color de rosa y yo acepté y me fui con él".

"Yo era una chamaquita" A pesar de que el marinero si cumplió con su promesa de llevarla a conocer varios lugares, Lyn May reveló que después de haber ido a La Villa, la llevó a un hotel: "Yo era una chamaquita que no sabe ni qué, porque además tus padres no te dicen lo que va a pasar". "Nuestros padres antiguos no sabían nada. Yo, cuando estaba embarazada, pensaba que mi hija iba a nacer por la boca, ¿pues por dónde más piensas, no, y yo por qué tengo esta panza? Era una chamaca muy ignorante, pues", compartió la vedette.

Lyn May se considera que fue buena madre con su primer hija A continuación, la nacida un 12 de diciembre de 1952 en Acapulco, Guerrero, en México, aunque es de ascendencia china, aseguró que es una buena madre, ya que cuando nació su primer hija, ella la veía como si fuera "su muñequita". "Era una niña, yo no había tenido muñecas, te digo que yo no tuve ni Reyes (Magos) ni nada de eso, entonces, mi regalo fue una muñequita y la adoré y el tipo me golpeaba mucho para sacármela porque no quería hijos, ya tenía hijos grandes el tipo".