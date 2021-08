Gideon Barideaux, de 2 años, murió asesinado a golpes pero no hay nadie acusado de ese crimen.

La madre del niño Jennifer Barideaux y su novio Tadeo Garcés Jr. se niegan a declarar nada del caso.

Barideaux y Garcés Jr. borraron todo el historial de sus teléfonos antes de hablar con las autoridades.

Gideon Barideaux, de dos años, murió asesinado a golpes y un año después de su muerte las autoridades aún no pueden acusar a nadie por su deceso. Tadeo Raymond Garcés Jr. y su novia Jennifer Barideaux fueron detenidos en relación a la muerte del pequeño, pero las autoridades no pueden acusarlos porque no hay pruebas para incriminarlos.

El caso en contra de Tadeo Raymond Garcés Jr. y su novia Jennifer Barideaux, madre del pequeñito Gideon Barideaux, se complica aún más porque los dos detenidos se han acogido a su derecho consignado en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que les permite no declarar nada que pudiera incriminarlos en algún delito.

¿Por qué Jennifer Barideaux y Tadeo Garcés Jr. no hablan?

La historia en la muerte del niño Gideon Barideaux y el posterior arresto de su madre, Jennifer Barideaux y su novio, Tadeo Raymond Garcés Jr. es uno de los casos más enredados en los anales de la historia reciente del crimen en Texas. Hay un niño muerto, hay dos detenidos, pero no hay culpables.

El Departamento de Policía de Kerrville (KPD, por sus siglas en inglés) hace un llamado a la comunidad en Texas para que si alguien sabe con certeza cómo murió el niño Gideon Barideaux, y cuál es la relación de Jennifer Barideaux y Tadeo Raymond Garcés Jr. en su muerte, no tenga miedo de hablar con las autoridades.