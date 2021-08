Se defiende de las criticas

Lalo Mora argumenta que le gustan las mujeres

No le importó las criticas en redes sociales

“Soy hombre y me gustan las mujeres”: El cantante mexicano de música regional, Lalo Mora, sorprendió en redes sociales tras romper el silencio y responde a las criticas que recibió el pasado julio por estar besando y manoseando en frente de todos a sus fanáticas en plena pandemia por COVID-19.

Fue a finales del mes de julio cuando el cantante originario de Nuevo León, Lalo Mora fuera visto besando y manoseando a sus fanáticas en la ciudad de Aguascalientes, después de que el cantante de 74 años se había presentado en concierto el sábado 17 de julio, y lo que pudo haber sido un encuentro entre fanáticos y artista, se convirtió en una escena de besos y toqueteos.

Las criticas que recibió Lalo Mora tras ser captado besando a sus fanáticas

Tras este video, el cual comenzó a circularse por todas las redes sociales, muchos internautas comenzaron a atacar al cantante argumentando que además de besarlas, también las toqueteaba, sin olvidar que le echaron en cara que aún continuábamos en pandemia por el COVID-19, enfermedad que por cierto a él le había dado el año pasado:

“¿Pues no que escarmentó? ¿No se estaba muriendo de COVID? En fin, luego que no se queje, y las chicas, si no se dan a respetar ellas, ahí luego andan con sus demandas, él me tocó, él me besó, yo no quería, por favorr”, “Viejo rabo verde”, “Pero ellas bien dejadas”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en ese entonces.