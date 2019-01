El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy la propuesta de los líderes demócratas para reabrir la Administración, que lleva cerrada desde el pasado 22 de diciembre, porque no incluye los fondos que él considera necesarios para la construcción de un muro en la frontera con México.

“Los demócratas, tal como sospechaba, no han asignado dinero para un nuevo muro. ¡Tan imaginativo! El problema es que, sin muro, no puede haber una verdadera seguridad fronteriza, ¡y nuestro país debe tener una frontera sur fuerte y segura!”, señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Trump desestimó así el plan que los líderes demócratas del Congreso estadounidense anunciaron ayer para intentar reabrir el Gobierno a partir del 3 de enero, cuando tomarán el control de la Cámara Baja.

La propuesta encabezada por la previsiblemente nueva presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha sido denegada por Trump antes de que empezase el proceso legislativo formal.

Los demócratas planeaban aprobar un proyecto de ley de presupuesto provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, ampliando los fondos para cercados fronterizos y otras medidas en 1,300 millones de dólares, lejos de los 5,000 millones pedidos por Trump.

De acuerdo con un comunicado conjunto de Pelosi y Schumer, la propuesta consta de seis proyectos de ley para financiar todo el año 2019 y de uno que otorga fondos al Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero.

The Democrats, much as I suspected, have allocated no money for a new Wall. So imaginative! The problem is, without a Wall there can be no real Border Security – and our Country must finally have a Strong and Secure Southern Border!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019