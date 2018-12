Una campaña en Internet ha logrado recaudar más de cuatro millones de dólares en solo cuatro días para ayudar a construir el muro fronterizo que prometió el presidente Donald Trump.

Con los partidos políticos en un callejón sin salida por los miles de millones de dólares necesarios para financiar el muro fronterizo propuesto por Trump, un veterano de Florida decidió lanzar una campaña en GoFundMe, que hasta este jueves ha obtenido 4,501,873 dólares gracias a las donaciones de diversos voluntarios.

El domingo, Brian Kolfage, de 37 años, creó la campaña para recaudar fondos con el nombre de “We The People Will Fund The Wall” (Nosotros, el pueblo, financiaremos el muro), que tiene como meta reunir mil millones de dólares, según se lee el mencionado portal de donaciones.

TE PUEDE INTERESAR: México acogerá migrantes que solicitan asilo en EE.UU.

Kolfage es un experimentado aviador quien perdió tres extremidades mientras luchaba en Irak en 2004, según su sitio web. Ahora trabaja como orador motivador y compartió su página de Facebook verificada en la descripción de la campaña para que cualquier persona pueda confirmar su identidad, reseñó Fox 8.

“Como veterano que ha dado tanto, tres extremidades, me siento profundamente comprometido con esta nación para asegurar que las generaciones futuras tengan todo lo que tenemos hoy”, escribió Kolfage. “Depende de los estadounidenses ayudar y colaborar para poner en marcha este proyecto”, agregó.

Kolfage afirmó que ya ha sido contactado por la Administración de Trump y que tiene “contactos de muy alto nivel que ya están ayudando”, reportó Fox 8.

Congreso sin financiar el muro… aún

El Senado aprobó un proyecto de ley de gasto provisional este miércoles por la noche en un esfuerzo por mantener al gobierno financiado y evitar un cierre parcial al final de la semana.

Pero todavía no se ha evitado un cierre: la medida aún tendrá que ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por el presidente Donald Trump antes de que pueda entrar en vigor.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >