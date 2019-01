Autoridades de Estados Unidos ordenaron retirar del mercado más de 11 mil libras de productos de pollo y cerdo debido a una posible contaminación.

La compañía RL Zeigler Co., Inc., un establecimiento ubicado en Selma, Alabama, está retirando del mercado aproximadamente 11,664 libras de productos de pollo y salchichas de cerdo listas para comer que pueden estar contaminadas con materiales extraños, específicamente metales, anunció el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en inglés) y el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS en inglés).

En un comunicado emitido por el USDA este domingo, se indicó que los productos RTE Red Hot de pollo y las salchichas de cerdo se produjeron el 29 de noviembre de 2018.

Los alimentos que se ordenaron retirar son los paquetes de plástico de 24 onzas de “ZEIGLER A TRADITION OF GREAT TASTE RED HOTS”, que tienen fecha de “Usar antes del 24 de enero de 19”, y los paquetes de plástico de 24 onzas de “EXTRA HOT ZEIGLER A TRADITION OF GREAT TASTE RED HOTS”, que llevan la misma fecha de caducidad.

