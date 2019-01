La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió los vuelos con llegada al aeropuerto LaGuardia, que da servicio a Nueva York, debido a la falta de controladores aéreos, que hoy no recibieron su sueldo a causa del cierre de gobierno. Sin embargo, casi una hora después se reanudaron.

Los 35 días de cierre de la administración también han provocado retrasos en otras bases de la costa este estadounidenses, como el cercano aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), el Reagan National de Washington o el Philadelphia International, reportó la agencia de noticias Efe este viernes.

Medios locales como CBS 46 y Sun Sentinel también informaron que los problemas del personal debido al cierre del gobierno no solo interrumpieron los vuelos en el aeropuerto de LaGuardia durante 40 minutos, sino también en el de Newark.

La detención en tierra de los aviones se ordenó poco antes de las 10.00 de esta mañana, precisó CBS 46.

“Hemos experimentado un ligero incremento de las bajas por enfermedad en dos de nuestras instalaciones. Estamos mitigando el impacto aumentando el número de trabajadores, redirigiendo el tráfico aéreo e incrementando el espacio entre aviones cuando se necesite”, detalló la FAA en un comunicado a través de Twitter.

The FAA said air traffic is delayed at LaGuardia Airport, Philadelphia International Airport and Newark Liberty International Airport due to staffing issues at a FAA regional air traffic control center. https://t.co/jWIzgFdjX2

— Denver7 News (@DenverChannel) January 25, 2019