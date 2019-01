Las autoridades informaron que al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo desatado por un hombre quien abrió fuego en un restaurante en el centro de Pensilvania.

Reportes de ABC 27 News indicaron que el tiroteo ocurrió este jueves alrededor de las 10.30 de la noche en el restaurante P.J. Harrigan’s Bar & Grill, calle Atherton, en State College, condado de Centre, reseñó AP.

El bar está ubicado dentro del hotel Ramada Hotel & Conference Center y a unos tres kilómetros (3 millas) del campus principal de la Universidad Estatal de Pensilvania.

La policía de State College informó que tres personas, incluido el pistolero, murieron en el tiroteo, precisó ABC 27.

En el lugar, el sospechoso disparó y mató a una mujer que era su novia o exnovia. También disparó a otras dos personas, un hombre y una mujer, quienes se encuentran en estado crítico.

Shooting in State College, 3 dead and 2 critically injured according to police. The Centre County Coroner’s Office identified the shooter as 21-year-old Jordan Witmer. This shooting happened within 2 miles of Penn State University. Click link to read more https://t.co/8bjd2Nv0gB pic.twitter.com/ZFzFQepeWJ

— Christine McLarty (@ChristineABC27) January 25, 2019