Un presunto pistolero fue detenido el miércoles, después de que varias personas resultaron heridas en un banco SunTrust de Sebring, Florida. La policía y los funcionarios locales recién confirmaron que tras el tiroteo el saldo es de cinco personas muertas, según reportes de CBS Miami.

La oficina del alguacil del condado de Highlands dijo que un equipo SWAT irrumpió en el banco, luego de que las negociaciones fracasaran y el sospechoso “finalmente se rindiera”, según reportó NBC News.

El sospechoso de tiroteo en el SunTrust Bank fue identificado por la policía como Zephen Xaver, un hombre de tan solo 21 años y residente de Sebring, lo que sorprendió a muchos por su edad.

Officials just confirm at least 5 people were killed in a shooting at SunTrust Bank in Sebring, Florida. The suspect is in custody. @CBSMiami

