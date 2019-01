La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pospone oficialmente el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump hasta que el gobierno se reabra completamente.

La representante de California le dijo a Trump en una carta el miércoles que la Cámara controlada por los demócratas no aprobará la medida, requerida para que él dé el discurso televisado a nivel nacional desde el piso de la Cámara.

Nancy Pelosi hizo el anuncio pocas horas después de que Trump le notificara que planeaba pronunciar el discurso del Estado de la Unión el próximo martes, en línea con su invitación original.

Los movimientos de Nancy Pelosi han dejado a la Casa Blanca luchando para diseñar un plan alternativo para el discurso, que es una de las mejores oportunidades del presidente para presentar su agenda al público.

Nancy Pelosi dijo: “Espero poder darle la bienvenida a la Cámara en una fecha de mutuo acuerdo para esta dirección cuando se haya abierto el gobierno”, dijo sobre el discurso del Estado de la Unión.

This afternoon, I sent @realDonaldTrump a letter informing him that the House will not consider a concurrent resolution authorizing the President’s State of the Union address in the House Chamber until government has opened. https://t.co/r1oad0xEAh pic.twitter.com/kGEbayx95u

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 23, 2019